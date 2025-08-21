Посетила все континенты: блогерша назвала самый недооцененный город в мире (видео)

Британская блогерша Аманда рассказала, что посетила все континенты и говорит, что многие путешественники не обращают внимания на один город. По мнению женщины, таким городом является столица Эстонии с ее Старым городом.

Она говорит, что увидеть красоту города можно благодаря всего трем часам перелета из Лондона, говорится в видео блогера в Tiktok.

Аманда признается, что больше всего ее очаровало не шумное мегаполисное чудо, а тихий и сказочный город.

"Я побывала на всех семи континентах, и это мой самый недооцененный город. Это — Таллинн, Эстония", — рассказала она.

В своем видео путешественница показала узкие средневековые улочки, готические ратуши и настоящую сказочную атмосферу столицы Эстонии.

"Без преувеличений, этот город — самый недооцененный, где я когда-либо была. И я бы вернулась сюда снова без всяких сомнений!" — написала она в подписи.

Издание Mirror напоминает, что Старый Город в Таллинне внесен в список ЮНЕСКО. Там присутствуют средневековые стены, старейшая аптека в Европе, церковь Святого Олафа (когда-то — самое высокое здание мира) и первая рождественская елка в Европе.

Среди этой исторической части города присутствуют современные арт-галереи, уютные кофейни во внутренних дворах и рестораны, где можно попробовать эстонскую кухню с нордическими акцентами.

Реакция пользователей

В заметке популярного туристического блогера, пользователи отметили, что действительно столица Эстонии является одной из самых замечательных мест в мире. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Замечательный старый город! Прогулка по маленьким улочкам — одно удовольствие. А с верхнего города открывается невероятный вид";

"Вы проведете здесь часы и будете постоянно удивляться. Столько истории, ресторанов и мест, куда хочется зайти";

"Таллинн — волшебный город, идеальный для тех, кто любит средневековую архитектуру и романтические переулки";

"Всего выходных достаточно, чтобы обойти всю эту красоту в Таллинне неспешно".

