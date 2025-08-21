Відвідала всі континенти: блогерка назвала найбільш недооцінене місто в світі (відео)

Британська блогерка Аманда розповіла, що відвідала всі континенти та каже, що багато подорожувальників не звертають уваги на одне місто. На думку жінки, таким містом є столиця Естонії з її Старим містом.

Вона говорить, що побачити красу міста можна завдяки лише трьом годинам перельоту з Лондона, йдеться в відео блогерки в Tiktok.

Аманда зізнається, що найбільше її зачарувало не галасливе мегаполісне диво, а тихе й казкове місто.

"Я побувала на всіх семи континентах, і це моє найнедооціненіше місто. Це — Таллінн, Естонія", — розповіла вона.

У своєму відео мандрівниця показала вузькі середньовічні вулички, готичні ратуші та справжню казкову атмосферу столиці Естонії.

"Без перебільшень, це місто — найнедооціненіше, де я будь-коли була. І я б повернулася сюди знову без жодних сумнівів!" — написала вона в підписі.

Видання Mirror нагадує, що Старе Місто в Таллінні внесене до списку ЮНЕСКО. Там присутні середньовічні мури, найстаріша аптека в Європі, церква Святого Олафа (колись — найвища будівля світу) та перша різдвяна ялинка в Європі.

Серед цієї історичної частини міста присутні сучасні артгалереї, затишні кав’ярні у внутрішніх дворах і ресторани, де можна скуштувати естонську кухню з нордичними акцентами.

Реакція користувачів

В дописі популярної туристичної блогерки, юзери відзначили, що справді столиця Естонії є однією з найчудовіших місцин у світі. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Чудове старе місто! Прогулянка маленькими вуличками — одне задоволення. А з верхнього міста відкривається неймовірний краєвид";

"Ви проведете тут години й постійно дивуватиметеся. Стільки історії, ресторанів і місць, куди хочеться зайти";

"Таллінн — чарівне місто! Ідеальне для тих, хто любить середньовічну архітектуру й романтичні провулки";

"Усього вихідних достатньо, щоб обійти всю цю красу в Таллінні непоспішно".

