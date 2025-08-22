Мужчина перестраивал гараж и наткнулся на дорогой клад предыдущего владельца (фото)
Житель США приобрел гараж, в котором начал проводить ремонт и случайно наткнулся на находку — один из кирпичей в стене оказался искусственным. Внутри владелец нашел ценные предметы предыдущего хозяина недвижимости.
Среди предметов в фальшивом кирпиче мужчина обнаружил пакеты с ценными монетами разных годов выпуска, которые могут стоить сотни и тысячи долларов, говорится в заметке автора поста в Reddit.
Сообщение мужчины о находке стало вирусным — набрало более 15 тыс. реакций. Мужчина рассказывает, что планировал изменить гараж и решил выбить стену, чтобы расширить границы недвижимости, именно так и наткнулся на искусственный кирпич.
Когда владелец тщательно рассмотрел ее, то через мгновение из нее посыпались упакованные в бумажной обертке целые пачки монет разных номиналов и времени выпуска. Среди найденного были ценные экземпляры, которые могут стоить сотни долларов.
"Я нашел в своем гараже фальшивый кирпич, внутри которого предыдущий владелец спрятал кучу монет", — говорится в описании автора поста.
Пока точно неизвестно, когда и где была сделана эта фотография. По версии пользователей, на фото присутствуют редкие монеты 1940-х и 1960-х годов, которые на аукционе или продаже в ломбарды можно будет получить неплохую прибыль.
Что говорят в сети
В комментариях к вирусному посту мужчины, пользователи были рады хорошей находке мужчины. Больше всего пользователям понравились такие реплики:
- "Эпическая находка! Отделим все монеты по номиналу — однодолларовые, полдоллара, четвертаки и 10-центовые. Монеты 1964 года и старше — это на 90% серебро, они стоят приличных денег";
- "Ты наткнулся на настоящий пиратский сундук с сокровищами";
- "Обратись к местному нумизмату — он поможет правильно оценить монеты. Не неси их в ломбард и не продавай только по цене металла";
- "Пора обыскать весь дом".
Ранее Фокус рассказывал, что владелица дома обнаружила свою старую коллекцию. Когда старый альбом с карточками Покемонов осмотрели специалисты, то ошеломили ее новостью — за эту коллекцию можно будет получить на аукционе солидные средства.
Впоследствии стало известно, как женщина нашла необычный прибор 1990-х годов. Сначала он вызвал недоумение у людей, но позже выяснилось, что это редкий персональный помощник из 90-х годов.