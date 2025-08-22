Чоловік перебудовував гараж і натрапив на дорогий скарб попереднього власника (фото)

Мешканець США придбав гараж, в якому почав проводити ремонт і випадково натрапив на знахідку — одна з цегл у стіні виявилася штучною. Всередині власник знайшов цінні предмети попереднього хазяїна нерухомості.

Серед предметів у фальшивій цеглі чоловік виявив пакунки з цінними монетами різних років випуску, які можуть коштувати сотні і тисячі доларів, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Повідомлення чоловіка про знахідку стало вірусним — набрало понад 15 тис. реакцій. Чоловік розповідає, що планував змінити гараж і вирішив вибити стіну, аби розширити межі нерухомості, саме так і натрапив на штучну цеглу.

Коли власник ретельно розглянув її, то за мить з неї посипалися запаковані у паперовій обгортці цілі пачки монет різних номіналів і часу випуску. Серед знайденого були цінні екземпляри, які можуть вартувати сотні доларів.

Рідкісні монети в гаражі Фото: Reddit

"Я знайшов у своєму гаражі фальшиву цеглину, всередині якої попередній власник сховав купу монет", — йдеться в описі автора посту.

Наразі точно невідомо, коли та де була зроблена ця світлина. За версією користувачів, на фото присутні рідкісні монети 1940-х та 1960-х років, які на аукціоні чи продажі в ломбарди можна буде отримати непоганий прибуток.

Що кажуть в мережі

В коментарях до вірусного посту чоловіка, юзери були втішені гарній знахідці чоловіка. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Епічна знахідка! Відокрем усі монети за номіналом — однодоларові, пів долара, четвертки й 10-центові. Монети 1964 року та старші — це на 90% срібло, вони вартують пристойних грошей";

"Ти натрапив на справжню піратську скриню зі скарбами";

"Звернися до місцевого нумізмата — він допоможе правильно оцінити монети. Не неси їх у ломбард і не продавай лише за ціною металу";

"Час обшукати весь будинок".

