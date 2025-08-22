"Почувствовал свободу": хозяин отпустил собаку c поводка, и она едва не убежала в пустыне

Спасенная собака по кличке Свенсон стала звездой соцсетей после того, как ее хозяева случайно сняли на видео ее побег в калифорнийских дюнах. Ролик посмотрели миллионы человек.

Обычная прогулка с питомцем превратилась для семейной пары из Южной Калифорнии (США) в настоящий стресс. Ролик был опубликован в TikTok, где быстро набрал более 1,8 миллиона просмотров.

Хан Мэйс вместе с женой Софией взяли свою спасенную собаку по кличке Свенсон в пустыню Империал-Сэнд-Дюнс, чтобы провести день на свежем воздухе. Первоначально американец планировал прогулку и пробежку с питомцем на поводке. Но, оказавшись посреди пустынных дюн, где на много миль не было ни души, Хан решил рискнуть и отпустить пса.

"Я подумал, что здесь безопасно — никто не причинит вреда, и мы сможем поиграть в апорт", — признался мужчина. Однако мечта об идеальном дне рухнула уже через пять секунд. Свенсон, глядя прямо на хозяина, неожиданно сорвался с места и помчался по песчаным дюнам, оставив семью далеко позади.

Жена Хана, решив, что это всего лишь игра, начала снимать "погоню" на телефон. Она хотела запечатлеть момент на фоне красивых пейзажей, не догадываясь, что муж в панике пытается вернуть собаку. К счастью, Свенсон вскоре остановился, устав от бега, и замер всего в нескольких метрах от края высокой дюны. Лишь тогда ситуация перешла из опасной в забавную. София рассмеялась, напомнив мужу, что именно она советовала не снимать поводок.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многие умилялись свободе собаки: "Он почувствовал свободу, и это был дар", — написал один пользователь. Другие же резко осудили хозяина: "Кто отпускает собаку с поводка, если она не обучена возвращаться?"

