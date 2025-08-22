"Відчув свободу": господар відпустив собаку з повідця, і він ледь не втік у пустелі

Врятований собака на прізвисько Свенсон став зіркою соцмереж після того, як його господарі випадково зняли на відео його втечу в каліфорнійських дюнах. Ролик подивилися мільйони людей.

Related video

Звичайна прогулянка з вихованцем перетворилася для сімейної пари з Південної Каліфорнії (США) на справжній стрес. Ролик було опубліковано в TikTok, де швидко набрав понад 1,8 мільйона переглядів.

Хан Мейс разом із дружиною Софією взяли свого врятованого собаку на прізвисько Свенсон у пустелю Імперіал-Сенд-Дюнс, щоб провести день на свіжому повітрі. Спочатку американець планував прогулянку і пробіжку з вихованцем на повідку. Але, опинившись посеред пустельних дюн, де на багато миль не було ні душі, Хан вирішив ризикнути і відпустити пса.

"Я подумав, що тут безпечно — ніхто не заподіє шкоди, і ми зможемо пограти в апорт", — зізнався чоловік. Однак мрія про ідеальний день звалилася вже через п'ять секунд. Свенсон, дивлячись прямо на господаря, несподівано зірвався з місця і помчав піщаними дюнами, залишивши сім'ю далеко позаду.

Дружина Хана, вирішивши, що це всього лише гра, почала знімати "погоню" на телефон. Вона хотіла закарбувати момент на тлі красивих пейзажів, не здогадуючись, що чоловік у паніці намагається повернути собаку. На щастя, Свенсон незабаром зупинився, втомившись від бігу, і завмер лише за кілька метрів від краю високої дюни. Лише тоді ситуація перейшла з небезпечної на кумедну. Софія розсміялася, нагадавши чоловікові, що саме вона радила не знімати повідець.

Реакція підписників виявилася неоднозначною. Багато хто розчулювався свободі собаки: "Він відчув свободу, і це був дар", — написав один користувач. Інші ж різко засудили господаря: "Хто відпускає собаку з повідця, якщо він не навчений повертатися?"

Раніше Фокус повідомляв, що кіт перетворив посудомийну машину на свій притулок. 38-річний Кал Вінсент з Вікторії (Канада) розповів, що його вихованець постійно шукає нові затишні місця. Нещодавно одним із них виявилася посудомийна машина.

Також стало відомо, що господар семи котів повернувся додому і побачив у вікні щось неймовірне. У TikTok набирає популярності відео, на якому чоловіка зустрічає група тварин, які сидять у тіні, з очима, що яскраво світяться. Ролик швидко став вірусним і викликав у глядачів змішані емоції.