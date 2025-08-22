Девушка создала дизайнерскую кухню за копейки и рассказала, какие секреты стоит знать (видео)

Жительница американского города Канзас (штат Миссури) Нэнси Фьерро решила восстановить кухню в доме после пожара. Однако когда услышала стоимость ремонта от строителей в $16 тыс. (около 662 тыс. грн), то решила сама взяться за реконструкцию без значительных затрат.

Американка говорит, что потратила на полноценный ремонт всего $2 тыс. (82,7 тыс. грн) и теперь рада полученному результату, сообщает WhatstheJam.

Американка вспоминает, что в конце прошлого года пожар серьезно повредил ее семейный дом, в частности кухню. Поэтому вместе с мужем Хосуэ решили восстановить это место, но когда услышали цену ремонта, то женщина решила все сделать собственными руками при поддержке любимого и ее 3-летнего сына Кая.

"Выпила энергетик утром — и он дал мне смелость сделать это самой. Хосуэ тоже был против дорого ремонта, ведь нам это было просто не по карману. Я решила: лучше потом извинюсь перед любимым, если ничего не получится. Сняла дверцы со шкафов — и все: дороги назад уже не было", — рассказала Нэнси.

Женщина покрасила шкафы и потолок, сняла текстуру со стен, установила люстру, положила виниловые планки и даже наклеила плитку "под камень". Муж и сын помогали, когда могли, превратив ремонт в настоящий семейный проект.

"Труднее всего было видеть свет в конце тоннеля. Бывало, я чувствовала себя истощенной, как будто взяла на себя слишком много. Муж работает полный день, поэтому помогал только после работы или на выходных. А еще бывали дни, когда ребенок хотел только моего внимания и не давал работать. Труднее всего было оставаться мотивированной", — призналась Нэнси.

Она потратила четыре месяца на планирование, поиск выгодных предложений и саму работу. Американка также применила несколько хитростей, о которых мало кто догадался бы — благодаря опыту в сфере недвижимости выбила бесплатный пол, покупала остатки материалов у Habitat for Humanity, а также использовала старые винты и фурнитуру.

Соединив скидки, кэшбек-карты и небольшой обмен, она уменьшила расходы до $2 тыс. Однако Нэнси несколько раз ошибалась при ремонте: она испортила плитку и неправильно подключила электричество, однако впоследствии исправили эту ошибку с мужем.

"Я обожаю свою новую кухню. Она кажется намного светлее и просторнее. Это как будто совершенно новый дом. Мой сын гордится тем, что говорит всем: "Это я сделал". Единственное, что меня сдерживало раньше — страх. Но я жалею, что не взялась за это раньше. Другие мамы, у вас все получится!" — советует другим женщина американка.

