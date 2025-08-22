Дівчина створила дизайнерську кухню за копійки та розповіла, які секрети варто знати (відео)

Мешканка американського міста Канзас (штат Міссурі) Ненсі Ф'єрро вирішила відновити кухню в будинку після пожежі. Однак коли почула вартість ремонту від будівельників в $16 тис. (близько 662 тис. грн), то вирішила сама взятися за реконструкцію без значних витрат.

Related video

Американка каже, що витратила на повноцінний ремонт лише $2 тис. (82,7 тис. грн) і тепер рада отриманому результату, повідомляє WhatstheJam.

Американка згадує, що наприкінці минулого року пожежа серйозно пошкодила її сімейний будинок, зокрема кухню. Тому разом з чоловіком Хосуе вирішили відновити це місце, але коли почули ціну ремонту, то жінка вирішила все зробити власними руками за підтримки коханого та її 3-річного сина Кая.

"Випила енергетик зранку — і він дав мені сміливість зробити це самій. Хосуе теж був проти дорого ремонту, адже нам це було просто не по кишені. Я вирішила: краще потім перепрошу в коханого, якщо нічого не вийде. Зняла дверцята з шаф — і все: дороги назад вже не було", — розповіла Ненсі.

Жінка пофарбувала шафи й стелю, зняла текстуру зі стін, встановила люстру, поклала вінілові планки й навіть наклеїла плитку "під камінь". Чоловік та син допомагали, коли могли, перетворивши ремонт на справжній сімейний проєкт.

"Найважче було бачити світло в кінці тунелю. Бувало, я почувалася виснаженою, наче взяла на себе надто багато. Чоловік працює повний день, тож допомагав лише після роботи чи на вихідних. А ще бували дні, коли дитина хотіла тільки моєї уваги й не давала працювати. Найважче було залишатися мотивованою", — зізналася Ненсі.

Вона витратила чотири місяці на планування, пошук вигідних пропозицій і саму роботу. Американка також застосувала кілька хитрощів, про які мало хто здогадався б — завдяки досвіду у сфері нерухомості вибила безкоштовну підлогу, купувала залишки матеріалів у Habitat for Humanity, а також використовувала старі гвинти й фурнітуру.

Поєднавши знижки, кешбек-карти та невеликий обмін, вона зменшила витрати до $2 тис. Однак Ненсі кілька разів помилялася при ремонті: вона зіпсувала плитку та неправильно під'єднала електрику, однак згодом виправили цю помилку з чоловіком.

"Я обожнюю свою нову кухню. Вона здається набагато світлішою і просторішою. Це ніби зовсім новий дім. Мій син пишається тим, що каже всім: "Це я зробив". Єдине, що мене стримувало раніше — страх. Але я шкодую, що не взялася за це раніше. Інші мами, у вас усе вийде!" — радить іншим жінка американка.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побудував бункер у саду з тренажером і "пивним ліфтом". Дейв Біллінгс із Дербішира (Велика Британія) побудував підземний бункер за 50 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 2,8 млн гривень) на випадок війни.

Згодом стало відомо, як ШІ допоміг жінці покращити її будинок. Фотограф Емілі Беатріс з Великої Британії хотіла оновити ґанок свого будинку, але не знала, з чого почати.