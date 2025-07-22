Жінка запитала в штучного інтелекту, як покращити будинок: всі вражені результатом (фото)
Фотограф Емілі Беатріс з Великої Британії хотіла оновити ґанок свого будинку, але не знала, з чого почати. Жінка вирішила звернутися за допомогою до штучного інтелекту — тепер цю ідею обговорює весь інтернет.
Своїм досвідом Емілі поділилась в соцмережах, демонструючи дивовижні результати трансформації. Що в неї вийшло, — дізнавався Фокус.
"Я запитала ChatGPT, як можна покращити ґанок будинку менш ніж за 100 фунтів", — розповіла британка.
Ґанок зі звичайними синіми дверима та розкиданим по підлозі взуттям перетворився на стильний та охайний простір. Згодом мати п'ятьох дітей пояснила свою мотивацію: "Я хотіла, щоб усе мало своє місце і було трохи більше приватності".
Косметичний ремонт
Процес ремонту розпочався з підготовчих робіт. Емілі пошліфувала вхідні двері, заповнила вм'ятини спеціальним матеріалом та нанесла ґрунтовку. Після цього додала чорну окантовку та пофарбувала двері та підлогу фарбою.
Для завершення трансформації вона додала полички для взуття, захисну плівку на вікно у дверях та повісила стильний вінок.
Загальна вартість проєкту склала менш як 100 фунтів стерлінгів: сюди увійшла вартість фарби, пензля та ґрунтовки. Демонструючи результат, Емілі із задоволенням відзначила: "Тепер виглядає набагато привітніше!".
Відео розриває мережу
Відео трансформації стало вірусним у TikTok, набравши 133 тисячі переглядів. Глядачі в захваті від результату. "Обожнюю, яке перевтілення", – написав один коментатор. "Має чудовий вигляд! Молодець", — додав інший.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 44-річний Адам Лайонс, експерт зі штучного інтелекту та підприємець з Техасу, що в США, поділився досвідом використання ШІ у вихованні своїх п'ятьох дітей віком від 5 до 15 років.
- Чоловік продає квартиру в Києві за $40 тисяч: українці пишуть, що ніколи такого не бачили. Автор відео провів для глядачів віртуальну екскурсію квартирою у відверто жахливому стані — всюди обдерті стіни, бруд, мотлох, обшарпані меблі та сантехніка.
А от українка Лана Тесленко, яка прославилась в інтернеті завдяки своїй філософії "перетворення сміття на гроші", провела екскурсію будинком, який звела, не витративши жодної копійки.