Жінка запитала в штучного інтелекту, як покращити будинок: всі вражені результатом (фото)

Фотограф Емілі Беатріс з Великої Британії хотіла оновити ґанок свого будинку, але не знала, з чого почати. Жінка вирішила звернутися за допомогою до штучного інтелекту — тепер цю ідею обговорює весь інтернет.

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Своїм досвідом Емілі поділилась в соцмережах, демонструючи дивовижні результати трансформації. Що в неї вийшло, — дізнавався Фокус.

"Я запитала ChatGPT, як можна покращити ґанок будинку менш ніж за 100 фунтів", — розповіла британка.

Ґанок зі звичайними синіми дверима та розкиданим по підлозі взуттям перетворився на стильний та охайний простір. Згодом мати п'ятьох дітей пояснила свою мотивацію: "Я хотіла, щоб усе мало своє місце і було трохи більше приватності".

Косметичний ремонт

Процес ремонту розпочався з підготовчих робіт. Емілі пошліфувала вхідні двері, заповнила вм'ятини спеціальним матеріалом та нанесла ґрунтовку. Після цього додала чорну окантовку та пофарбувала двері та підлогу фарбою.

Ґанок до ремонту Фото: TikTok

Для завершення трансформації вона додала полички для взуття, захисну плівку на вікно у дверях та повісила стильний вінок.

Загальна вартість проєкту склала менш як 100 фунтів стерлінгів: сюди увійшла вартість фарби, пензля та ґрунтовки. Демонструючи результат, Емілі із задоволенням відзначила: "Тепер виглядає набагато привітніше!".

Ґанок після ремонту Фото: TikTok

Відео розриває мережу

Відео трансформації стало вірусним у TikTok, набравши 133 тисячі переглядів. Глядачі в захваті від результату. "Обожнюю, яке перевтілення", – написав один коментатор. "Має чудовий вигляд! Молодець", — додав інший.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

44-річний Адам Лайонс, експерт зі штучного інтелекту та підприємець з Техасу, що в США, поділився досвідом використання ШІ у вихованні своїх п'ятьох дітей віком від 5 до 15 років.

Чоловік продає квартиру в Києві за $40 тисяч: українці пишуть, що ніколи такого не бачили. Автор відео провів для глядачів віртуальну екскурсію квартирою у відверто жахливому стані — всюди обдерті стіни, бруд, мотлох, обшарпані меблі та сантехніка.

А от українка Лана Тесленко, яка прославилась в інтернеті завдяки своїй філософії "перетворення сміття на гроші", провела екскурсію будинком, який звела, не витративши жодної копійки.