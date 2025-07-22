Женщина спросила у искусственного интеллекта, как улучшить дом: все поражены результатом (фото)

Фотограф Эмили Беатрис из Великобритании хотела обновить крыльцо своего дома, но не знала, с чего начать. Женщина решила обратиться за помощью к искусственному интеллекту — теперь эту идею обсуждает весь интернет.

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Своим опытом Эмили поделилась в соцсетях, демонстрируя удивительные результаты трансформации. Что у нее получилось, — узнавал Фокус.

"Я спросила ChatGPT, как можно улучшить крыльцо дома менее чем за 100 фунтов", — рассказала британка.

Крыльцо с обычными синими дверями и разбросанной по полу обувью превратилось в стильное и опрятное пространство. Позже мать пятерых детей объяснила свою мотивацию: "Я хотела, чтобы все имело свое место и было немного больше приватности".

Косметический ремонт

Процесс ремонта начался с подготовительных работ. Эмили отшлифовала входную дверь, заполнила вмятины специальным материалом и нанесла грунтовку. После этого добавила черную окантовку и покрасила двери и пол краской.

Крыльцо до ремонта Фото: TikTok

Для завершения трансформации она добавила полочки для обуви, защитную пленку на окно в дверях и повесила стильный венок.

Общая стоимость проекта составила менее 100 фунтов стерлингов: сюда вошла стоимость краски, кисти и грунтовки. Демонстрируя результат, Эмили с удовольствием отметила: "Теперь выглядит намного приветливее!".

Крыльцо после ремонта Фото: TikTok

Видео разрывает сеть

Видео трансформации стало вирусным в TikTok, набрав 133 тысячи просмотров. Зрители в восторге от результата. "Обожаю, какое перевоплощение", — написал один комментатор. "Выглядит великолепно! Молодец", — добавил другой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

44-летний Адам Лайонс, эксперт по искусственному интеллекту и предприниматель из Техаса, что в США, поделился опытом использования ИИ в воспитании своих пятерых детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Мужчина продает квартиру в Киеве за $40 тысяч: украинцы пишут, что никогда такого не видели. Автор видео провел для зрителей виртуальную экскурсию по квартире в откровенно ужасном состоянии — везде ободранные стены, грязь, хлам, обшарпанная мебель и сантехника.

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