Женщина попросила мужа развесить постиранную одежду: увиденное довело ее до слез (фото)

Жительница США рассказала о курьезном случае, когда попросила мужа развесить постиранное белье на сушилку. Когда она увидела, как любимый выполнил ее просьбу, то не могла сдержать смеха и слез, как и пользователи сети.

Героиня истории говорит, что все развешенное белье так и не высохло соответствующим образом, говорится в заметке женщины в Reddit.

Сообщение американки стало вирусным — набрало более 48 тыс. реакций. Она рассказала, что после стирки попросила любимого взять и развесить постиранное белье сушилку на балконе.

Когда через некоторое время она вернулась проверить, как это задание выполнил муж, то потеряла дар речи. В подтверждение увиденного она сделала соответствующую фотографию.

Женщина показала, как муж развесил белье Фото: Reddit

"Попросила мужа развесить белье. Оказалось, что на сушилке уже "не было места", а все остальное — это же "мелочи" (детские футболки, носки и шорты). Как результат — ничего, что висело сверху, так и не высохло...", — написала героиня истории.

Впоследствии в ответах к комментариям, американка дописала, что рассказала любимому о его "результатах" работы. По словам женщины, тот извинился перед ней и добавил, что в следующий раз будет внимательнее.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному посту, пользователи забавно отреагировали на увиденную фотографию. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Похоже, его огромные футболки развешены "как книжка пишет", а вся остальная одежда семьи просто набросана на сушилку, как мусор";

"Окей, решение простое: в следующий раз вешай только его вещи — так же как он сделал";

"А еще лучше — пусть идет и перевешивает нормально. Потому что он взрослый человек, а взрослые, если сталкиваются с нехваткой места, не сдаются, а ищут решение";

"Немного домашних истин с сарказмом: скажи, что если нет циркуляции воздуха, вещи не высохнут. Это наука, но не ракетостроение";

"А если честно... Вы что, поженились, не дождавшись хотя бы одного полного цикла стирки?".

