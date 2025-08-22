Жінка попрохала чоловіка розвісити попраний одяг: побачене довело її до сліз (фото)

Мешканка США розповіла про курйозний випадок, коли попросила чоловіка розвісити попрану білизну на сушарку. Коли вона побачила, як саме коханий виконав її прохання, то не могла стримати сміху та сльоз, як і користувачі мережі.

Героїня історії каже, що вся розвішена білизна так і не висохла відповідним чином, йдеться в дописі жінки в Reddit.

Повідомлення американки стало вірусним — набрало понад 48 тис. реакцій. Вона розповіла, що після прання попросила коханого взяти та розвісити попрану білизну сушарку на балконі.

Коли через певний час вона повернулася перевірити, як це завдання виконав чоловік, то втратила дар мови. На підтвердження побаченого вона зробила відповідну світлину.

Жінка показала, як чоловік розвісив білизну Фото: Reddit

"Попросила чоловіка розвісити білизну. Виявилося, що на сушарці вже "не було місця", а все інше — це ж "дрібниці" (дитячі футболки, шкарпетки й шорти). Як результат — нічого, що висіло зверху, так і не висохло…", — написала героїня історії.

Згодом у відповідях до коментарів, американка дописала, що розповіла коханому про його "результати" роботи. За словами жінки, той перепросив перед нею і додав, що наступного разу буде уважнішим.

Шо кажуть в мережі

У коментарях до вірусного посту, користувачі кумедно відреагували на побачену світлину. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Схоже, його величезні футболки розвішені "як книжка пише", а весь інший одяг сім’ї просто накиданий на сушарку, наче сміття";

"Окей, рішення просте: наступного разу вішай тільки його речі — так само як він зробив";

"А ще краще — хай іде й перевішує нормально. Бо він доросла людина, а дорослі, якщо стикаються з браком місця, не здаються, а шукають рішення";

"Трохи домашніх істин із сарказмом: скажи, що якщо немає циркуляції повітря, речі не висохнуть. Це наука, але не ракетобудування";

"А якщо чесно… Ви що, одружилися, не дочекавшись хоча б одного повного циклу прання?".

