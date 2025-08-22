Люди в недоумении: женщина устроила салон красоты прямо в поезде метро (видео)
В Лондоне (Англия) пассажиры метро стали свидетелями крайне необычной сцены. Женщина решила покрасить волосы прямо во время поездки.
Пассажирка без смущения достала из сумки краску для волос, надела одноразовые перчатки и принялась наносить состав, глядя в отражение окна поезда как в зеркало. 24-летняя Микаэла Инфанте заметила это и сняла на камеру. Ролик набрал 5,3 млн просмотров в TikTok.
Инцидент произошел утром на линии Metropolitan около 10:00. Пассажирка спокойно достала из пакета краску для волос, надела пластиковые перчатки и начала наносить средство, используя окно поезда вместо зеркала.
24-летняя Микаэла Инфанте, направлявшаяся на урок танцев, заметила странное поведение женщины и сняла происходящее на видео. Кадры быстро стали вирусными и набрали более 5,3 миллиона просмотров.
"Сначала я подумала, что она просто готовится к покраске дома. Но затем она разделила волосы на пряди и начала наносить краску прямо в вагоне", — рассказала девушка. По ее словам, рядом сидевший мужчина был настолько шокирован, что пересел на другое место, в то время как большинство пассажиров отреагировало спокойно.
Комментаторы в сети назвали поступок "опасным и неуважительным", отмечая возможный вред от запаха аммиака и риск испачкать сиденья. Другие предположили, что женщина могла работать в салоне красоты и собиралась смыть краску уже на работе.
Микаэла призналась, что видела немало странных случаев в транспорте, но покраска волос в метро определенно стала одним из самых запоминающихся.
Ранее Фокус сообщал, что семья проснулась и увидела чужой автомобиль в своей гостиной. Хозяева чудом остались целы. Нарушителя арестовали за опасное вождение, угон машины и управление без документов.
Также стало известно, что сосед регулярно портит чужой дом во время дождя. Чтобы защитить собственный двор от ливней мужчина начал выкладывать мешки с песком на улице, направляя поток воды прямо к жилью рядом.