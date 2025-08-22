Люди здивовані: жінка влаштувала салон краси просто в поїзді метро (відео)

У Лондоні (Англія) пасажири метро стали свідками вкрай незвичайної сцени. Жінка вирішила пофарбувати волосся просто під час поїздки.

Пасажирка без збентеження дістала з сумки фарбу для волосся, одягла одноразові рукавички і почала наносити склад, дивлячись у відображення вікна поїзда, як у дзеркало. 24-річна Мікаела Інфанте помітила це і зняла на камеру. Ролик набрав 5,3 млн переглядів у TikTok.

Інцидент стався вранці на лінії Metropolitan близько 10:00. Пасажирка спокійно дістала з пакета фарбу для волосся, одягла пластикові рукавички та почала наносити засіб, використовуючи вікно поїзда замість дзеркала.

24-річна Мікаела Інфанте, яка прямувала на урок танців, помітила дивну поведінку жінки й зняла те, що відбувається, на відео. Кадри швидко стали вірусними й набрали понад 5,3 мільйона переглядів.

"Спочатку я подумала, що вона просто готується до фарбування вдома. Але потім вона розділила волосся на пасма і почала наносити фарбу прямо у вагоні", — розповіла дівчина. За її словами, чоловік, який сидів поруч, був настільки шокований, що пересів на інше місце, тоді як більшість пасажирів відреагувала спокійно.

Коментатори в мережі назвали вчинок "небезпечним і нешанобливим", наголошуючи на можливій шкоді від запаху аміаку та ризику забруднити сидіння. Інші припустили, що жінка могла працювати в салоні краси й збиралася змити фарбу вже на роботі.

Мікаела зізналася, що бачила чимало дивних випадків у транспорті, але фарбування волосся в метро, безумовно, стало одним із тих, що запам'яталися найбільше.

