Кромешная тьма: как выглядит одна из самых жутких закрытых станций в мире (фото, видео)

Старейший в мире метрополитен насчитывает 272 станции, однако по меньшей мере 40 из них пока не пригодны для постоянного использования. Одной из таких является платформа South Kentish Town, которая закрыта более 100 лет и имеет буквальную "темную" историю.

Сначала она должна была называться Castle Road, но после голосования ее переименовали, а потом пришлось заменять уже выложенные плитки с названием, сообщает My London.

Исследователи показали, как выглядит станция в 2022 году после отключения света

Журналисты пишут, что сама станция открылась в 1907 году, однако сразу стала "аутсайдером". Причина была в том, что машинисты часто обходили остановку из-за мизерного пассажиропотока и близости других станций — Kentish Town, Chalk Farm, Kentish Town West и Camden Road.

В 1924 году забастовка на электростанции Lots Road вызвала перебои с энергией, а после этого South Kentish Town закрыли. И даже когда свет подключили, городские власти не возобновляли ее работу, но во время Второй мировой войны станцию переоборудовали под бомбоубежище для горожан.

После 1948 года ее окончательно закрыли и законсервировали, а затем — на платформах и других локациях полностью отключили электроснабжение. Сейчас в нескольких помещениях и залах South Kentish Town работает квест-комната Mission: Breakout, где посетители расследуют исчезновение вымышленного пассажира.

Также прямо над бывшим входом теперь расположен ломбард Cash Converters. Большинство горожан даже не имеют представления, что здесь когда-то была станция метрополитена, которая не работает уже более 100 лет.

Один из вестибюлей станции South Kentish Town Фото: Pinterest Туннельный перегон на станции South Kentish Town Фото: Pinterest

Журналисты напоминают, что в то же время здесь случилась жуткая история — после закрытия в 1924-м один пассажир оказался в ловушке: поезд остановился возле South Kentish Town из-за сигнала, но человек, запутанный и погруженный в газету, вышел прямо в темноту.

Тогда еще использовали ручные двери, и он оказался на закрытой платформе. Сначала подумал, что ослеп, но зажег спичку — и в свете увидел табличку с названием станции. Он пытался остановить поезда, но ни один не остановился.

В ужасе он провел на платформе почти целую неделю. Тогда от отчаяния он использовал последнюю в коробке спичку, поджег старые афиши на станции, после чего его заметили и эвакуировали, а после того поезда проходят эту локацию без остановок.

