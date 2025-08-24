Суцільна пітьма: як виглядає одна з наймоторошніших закритих станцій у світі (фото, відео)

Найстаріший у світі метрополітен налічує 272 станції, однак щонайменше 40 з них наразі не придатні для постійного використання. Однією з таких є платформа South Kentish Town, яка закрита понад 100 років і має буквальну "темну" історію.

Спершу вона мала називатися Castle Road, але після голосування її перейменували, а потім довелося замінювати вже викладені плитки з назвою, повідомляє My London.

Дослідники показали, як виглядає станція в 2022 році після відключення світла

Журналісти пишуть, що сама станція відкрилася у 1907 році, проте одразу стала "аутсайдером". Причина була в тому, що машиністи часто оминали зупинку через мізерний пасажиропотік і близькість інших станцій — Kentish Town, Chalk Farm, Kentish Town West і Camden Road.

У 1924 році страйк на електростанції Lots Road спричинив перебої з енергією, а після цього South Kentish Town закрили. І навіть коли світло підключили, міська влада не відновлювала її роботу, але під час Другої світової війни станцію переобладнали під бомбосховище для містян.

Після 1948 року її остаточно закрили та законсервували, а згодом — на платформах та інших локаціях повністю відключили електропостачання. Наразі в кількох приміщеннях та залах South Kentish Town працює квест-кімната Mission: Breakout, де відвідувачі розслідують зникнення вигаданого пасажира.

Також просто над колишнім входом тепер розташований ломбард Cash Converters. Більшість городян навіть не мають уявлення, що тут колись була станція метрополітену, яка не працює вже понад 100 років.

Один з вестибюлюів станції South Kentish Town Фото: Pinterest Тунельний перегін на станції South Kentish Town Фото: Pinterest

Журналісти нагадують, що водночас тут трапилася моторошна історія — після закриття в 1924-му один пасажир опинився у пастці: поїзд зупинився біля South Kentish Town через сигнал, але чоловік, заплутаний та занурений у газету, вийшов просто у темряву.

Тоді ще використовували ручні двері, й він опинився на закритій платформі. Спершу подумав, що осліп, але запалив сірник — і у світлі побачив табличку з назвою станції. Він намагався зупинити потяги, але жоден не став.

У жаху він провів на платформі майже цілий тиждень. Тоді з відчаю він використав останній у коробці сірник, підпалив старі афіші на станції, після чого його помітили й евакуювали, а після того потяги проходять цю локацію без зупинок.

