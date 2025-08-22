Как сэкономить в кризис: девушка показала благотворительный магазин, где все стоит 1 фунт

В Великобритании нашли настоящий рай для любителей экономить. Благотворительный магазин сети Sue Ryder продает абсолютно все вещи по цене всего 1 фунт стерлингов (примерно 55 гривен).

Когда счета и цены на жизнь продолжают расти, жители Великобритании ищут любые способы сэкономить. Известная блогерша и охотница за выгодными покупками Бекки рассказала в Instagram об одном благотворительном магазине в Сент-Хеленс, Мерсисайд, который стал настоящим открытием.

Необычный секонд-хенд работает под эгидой благотворительной организации Sue Ryder. В обычных магазинах сети одежда и вещи выставляются по стандартной цене, но если они не находят покупателя в течение двух недель, их отправляют в Сент-Хеленс. Там все продается по символическому тарифу в 1 фунт.

Такой подход дает вещам "вторую жизнь" и помогает не только покупателям, но и способствует благотворительности, ведь деньги от продаж идут на поддержку деятельности организации, включая уход за людьми с тяжелыми заболеваниями.

Известная блогерша и охотница за выгодными покупками Бекки, более известная как Becky’s Bazaar, поделилась в Instagram своими впечатлениями. В магазине она нашла:

брюки White Stuff, которые раньше стоили 7,25 фунта (примерно 387 гривен);

совершенно новый джемпер Primark за 15 фунтов (примерно 831 гривна), проданный всего за 1 фунт (55 гривен);

модные топы, офисную одежду, толстовки, аксессуары и даже игрушки.

"Каждый раз, когда я прихожу сюда, ухожу с целыми сумками вещей", — призналась Бекки. По ее словам, многие ошибочно думают, что в секонд-хендах только старые и изношенные вещи, но на самом деле здесь часто встречаются новые и брендовые товары.

Местные жители тоже высоко оценивают магазин.

"Это мое любимое место", — признался один из постоянных клиентов. Другой добавил: "Тут работает замечательный персонал, а вещи часто выглядят как новые. И все это за фунт — невероятно".

