Як заощадити під час кризи: дівчина показала благодійний магазин, де все коштує 1 фунт

У Великій Британії знайшли справжній рай для любителів економити. Благодійний магазин мережі Sue Ryder продає абсолютно всі речі за ціною всього 1 фунт стерлінгів (приблизно 55 гривень).

Коли рахунки й ціни на життя продовжують зростати, жителі Великої Британії шукають будь-які способи заощадити. Відома блогерка і мисливиця за вигідними покупками Бекі розповіла в Instagram про один благодійний магазин у Сент-Хеленс, Мерсисайд, який став справжнім відкриттям.

Незвичайний секонд-хенд працює під егідою благодійної організації Sue Ryder. У звичайних магазинах мережі одяг і речі виставляють за стандартною ціною, але якщо вони не знаходять покупця протягом двох тижнів, їх відправляють у Сент-Геленс. Там все продається за символічним тарифом в 1 фунт.

Такий підхід дає речам "друге життя" і допомагає не тільки покупцям, а й сприяє благодійності, адже гроші від продажів ідуть на підтримку діяльності організації, зокрема на догляд за людьми з важкими захворюваннями.

Відома блогерка і мисливиця за вигідними покупками Бекі, більш відома як Becky's Bazaar, поділилася в Instagram своїми враженнями. У магазині вона знайшла:

штани White Stuff, які раніше коштували 7,25 фунта (приблизно 387 гривень);

абсолютно новий джемпер Primark за 15 фунтів (приблизно 831 гривня), проданий всього за 1 фунт (55 гривень);

модні топи, офісний одяг, толстовки, аксесуари й навіть іграшки.

"Щоразу, коли я приходжу сюди, йду з цілими сумками речей", — зізналася Бекі. За її словами, багато хто помилково думає, що в секонд-хендах тільки старі та зношені речі, але насправді тут часто зустрічаються нові та брендові товари.

Місцеві жителі теж високо оцінюють магазин.

"Це моє улюблене місце", — зізнався один із постійних клієнтів. Інший додав: "Тут працює чудовий персонал, а речі часто виглядають як нові. І все це за фунт — неймовірно".

