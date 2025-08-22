"Король туалетов" отходит от дел: ищут нового обладателя тронов

70-летний руководитель Британской ассоциации туалетов Рэймонд Мартин заявил, что пришло время найти себе преемника. Активист посвятил более двух десятилетий борьбе за чистые и доступные общественные туалеты.

Многолетний глава Британской ассоциации туалетов Рэймонд Мартин, которому в этом году исполнится 70, объявил о поиске "наследника трона", сообщает Daily Star.

Он хочет, чтобы кто-то из единомышленников продолжил его миссию по развитию качественных и доступных общественных туалетов в Великобритании.

Мартин рассказал, что всю свою жизнь посвятил вопросам гигиены и санитарии, ведь речь идет не только о комфорте, но и о здоровье, равенстве и безопасности граждан. Он шутит, что на это дело его "позвал сам Господь".

Ежегодно активист объезжает страну и лично проверяет около 600 туалетов — от туалетов в супермаркетах до сетевых пабов. Его цель — добиться, чтобы каждый житель и гость страны имел доступ к чистым и исправным санитарным помещениям.

"Я пытаюсь найти человека, который так же увлечен этим делом. Это не только о туалетах — это о здоровье и благополучии людей", — сказал Мартин.

Свою деятельность в Британской ассоциации туалетов он начал еще в 2002 году как консультант и исследователь, а в 2014 году стал ее управляющим директором. Эта должность является волонтерской, однако Мартин также получает оплату за опросы и консультации.

Он отметил, что общество должно начать уважать общественные туалеты и понимать стоимость их содержания. "Мы все ожидаем, что туалеты будут бесплатными. Я тоже считаю, что так должно быть, но реальность изменилась — расходы выросли, и их нужно финансировать", — пояснил активист.

Мартин добавляет, что его любимые туалеты — те, которые работают исправно, остаются чистыми и доступными для всех.

