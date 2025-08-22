"Король туалетів" відходить від справ: шукають нового володаря тронів

70-річний керівник Британської асоціації туалетів Реймонд Мартін заявив, що настав час знайти собі наступника. Активіст присвятив понад два десятиліття боротьбі за чисті та доступні громадські вбиральні.

Багаторічний очільник Британської асоціації туалетів Реймонд Мартін, якому цього року виповниться 70, оголосив про пошук "спадкоємця трону", повідомляє Daily Star.

Він хоче, щоб хтось із однодумців продовжив його місію з розвитку якісних та доступних громадських вбиралень у Великій Британії.

Мартін розповів, що все своє життя присвятив питанням гігієни та санітарії, адже йдеться не лише про комфорт, а й про здоров’я, рівність та безпеку громадян. Він жартує, що на цю справу його "покликав сам Господь".

Щороку активіст об’їжджає країну та особисто перевіряє близько 600 туалетів – від вбиралень у супермаркетах до мережевих пабів. Його мета – домогтися, аби кожен мешканець і гість країни мав доступ до чистих і справних санітарних приміщень.

"Я намагаюся знайти людину, яка так само захоплена цією справою. Це не лише про туалети – це про здоров’я та добробут людей", – сказав Мартін.

Свою діяльність у Британській асоціації туалетів він почав ще у 2002 році як консультант і дослідник, а у 2014 році став її керуючим директором. Ця посада є волонтерською, проте Мартін також отримує оплату за опитування та консультації.

Він наголосив, що суспільство має почати поважати громадські туалети та розуміти вартість їхнього утримання. "Ми всі очікуємо, що вбиральні будуть безкоштовними. Я теж вважаю, що так має бути, але реальність змінилася – витрати зросли, і їх потрібно фінансувати", – пояснив активіст.

Мартін додає, що його улюблені туалети – ті, які працюють справно, залишаються чистими та доступними для всіх.

