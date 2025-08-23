Ест из мусорных баков: успешный адвокат стал бездомным и живет на пляже (фото)

Некогда успешный и известный адвокат Клаус Ребок из Мюнхена, который внезапно исчез восемь лет назад, неожиданно нашелся. Однако то, в каком виде он сейчас, шокировало всех, кто его знает.

63-летний медиаюрист Клаус Ребок, который в свое время работал с топовыми звездами и политиками, стал бедным, бездомным и живет на лежаке на пляже в Греции, пишет Bild.

Звездный адвокат работал в издательстве Burda ("Focus", "Bunte"). Среди его клиентов в суде были активистка Христианско-социального союза (ХСС) Габриэле Паули и муж министра ХСС Кристины Хадертауэр. Он спорил с ведущим Флорианом Зильберайзеном и принцессой Монако Каролиной, и его имя всегда было на слуху.

Клаус Ребок в свои лучшие времена Фото: Mediendenk

Но, начиная с 2017 года, жизнь Ребока пошла под откос: распался его брак, и возникли споры об опеке над теперь уже 13-летней дочерью.

После смерти тети, которая была для него самым важным человеком, Клаус Ребок переехал сначала в Италию, а затем – в Грецию. В прибрежном курортном городке Платария он жил на свои сбережения в доме с офисом.

Когда Клаус не смог платить аренду в течение шести месяцев, владелец квартиры выселил его. В это время Ребок был на прогулке и не смог ничего забрать.

"С тех пор у меня не было ничего, кроме того, что было на мне", — говорит он. Он никогда не чувствовал себя таким униженным. Документы, одежда, личные вещи — все пропало.

Место жительства некогда успешного юриста Фото: Mediendenk

Ребок хочет уладить спор с владельцем квартиры.

"Он отставной судебный пристав, а госслужащим в Греции все сходит с рук", – говорит бывший адвокат.

Сейчас Клаус Ребок живет на пляже с двумя кошками и собакой, а спит в шезлонге. Из ухоженного и солидного мужчины он превратился в настоящего старика. У него испортились и выпали почти все зубы, кроме двух передних, кожа загорела и обветрилась на солнце, ногти неухожены. Пропитание немец ищет в мусорных баках.

Собака и две кошки – сожители бывшего адвоката и его единственные близкие существа Фото: Mediendenk

Несмотря на такие трудности, Клаус отказывается возвращаться в Германию. Дома бывшие клиенты, одноклассники и Михаэль Адам, бургомистр Боденмайса, хотят ему помочь. Адам говорит, что обеспечит Ребоку получение базовых социальных льгот и поспособствует в поисках жилья в Баварии.

Бывший окружной администратор ХСС Габриэле Паули убеждена: не только семейные разногласия, но и политические оппоненты сбили Ребока с пути.

