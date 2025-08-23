Їсть зі сміттєвих баків: успішний адвокат став безхатьком і живе на пляжі (фото)
Колись успішний і відомий адвокат Клаус Ребок із Мюнхена, який раптово зник вісім років тому, несподівано знайшовся. Однак те, в якому вигляді він зараз, шокувало всіх, хто його знає.
63-річний медіаюрист Клаус Ребок, який свого часу працював із топовими зірками та політиками, став бідним, безхатченком і живе на лежаку на пляжі в Греції, пише Bild.
Зірковий адвокат працював у видавництві Burda ("Focus", "Bunte"). Серед його клієнтів у суді були активістка Християнсько-соціального союзу (ХСС) Габріеле Паулі та чоловік міністерки ХСС Крістіни Гадертауер. Він сперечався з ведучим Флоріаном Зільберайзеном і принцесою Монако Кароліною, і його ім'я завжди було на слуху.
Але, починаючи з 2017 року, життя Ребока пішло під укіс: розпався його шлюб, і виникли суперечки щодо опіки над тепер уже 13-річною донькою.
Після смерті тітки, яка була для нього найважливішою людиною, Клаус Ребок переїхав спочатку в Італію, а потім — у Грецію. У прибережному курортному містечку Платарія він жив на свої заощадження в будинку з офісом.
Коли Клаус не зміг платити оренду протягом шести місяців, власник квартири виселив його. У цей час Ребок був на прогулянці і не зміг нічого забрати.
"Відтоді в мене не було нічого, крім того, що було на мені", — каже він. Він ніколи не почувався таким приниженим. Документи, одяг, особисті речі — усе зникло.
Ребок хоче залагодити спір із власником квартири.
"Він відставний судовий пристав, а держслужбовцям у Греції все сходить із рук", — каже колишній адвокат.
Зараз Клаус Ребок живе на пляжі з двома кішками і собакою, а спить у шезлонгу. Із доглянутого і солідного чоловіка він перетворився на справжнього стариганя. У нього зіпсувалися і випали майже всі зуби, крім двох передніх, шкіра засмагла і обвітрилася на сонці, нігті недоглянуті. Їжу німець шукає у сміттєвих баках.
Попри такі труднощі Клаус відмовляється повертатися до Німеччини. Удома колишні клієнти, однокласники та Міхаель Адам, бургомістр Боденмайса, хочуть йому допомогти. Адам каже, що забезпечить Ребоку отримання базових соціальних пільг і посприяє в пошуках житла в Баварії.
Колишній окружна адміністраторка ХСС Габріеле Паулі переконана: не тільки сімейні розбіжності, а й політичні опоненти збили Ребока зі шляху.
Раніше Фокус писав, що людина, яка втратила все, заробляє майже $2000 завдяки одному напису на табличці.
Ми також повідомляли, що таємний син засновника британського рок-гурту Fleetwood Mac став бездомним.