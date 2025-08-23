Їсть зі сміттєвих баків: успішний адвокат став безхатьком і живе на пляжі (фото)

Колись успішний і відомий адвокат Клаус Ребок із Мюнхена, який раптово зник вісім років тому, несподівано знайшовся. Однак те, в якому вигляді він зараз, шокувало всіх, хто його знає.

63-річний медіаюрист Клаус Ребок, який свого часу працював із топовими зірками та політиками, став бідним, безхатченком і живе на лежаку на пляжі в Греції, пише Bild.

Зірковий адвокат працював у видавництві Burda ("Focus", "Bunte"). Серед його клієнтів у суді були активістка Християнсько-соціального союзу (ХСС) Габріеле Паулі та чоловік міністерки ХСС Крістіни Гадертауер. Він сперечався з ведучим Флоріаном Зільберайзеном і принцесою Монако Кароліною, і його ім'я завжди було на слуху.

Клаус Ребок у свої найкращі часи Фото: Mediendenk

Але, починаючи з 2017 року, життя Ребока пішло під укіс: розпався його шлюб, і виникли суперечки щодо опіки над тепер уже 13-річною донькою.

Після смерті тітки, яка була для нього найважливішою людиною, Клаус Ребок переїхав спочатку в Італію, а потім — у Грецію. У прибережному курортному містечку Платарія він жив на свої заощадження в будинку з офісом.

Коли Клаус не зміг платити оренду протягом шести місяців, власник квартири виселив його. У цей час Ребок був на прогулянці і не зміг нічого забрати.

"Відтоді в мене не було нічого, крім того, що було на мені", — каже він. Він ніколи не почувався таким приниженим. Документи, одяг, особисті речі — усе зникло.

Місце проживання колись успішного юриста Фото: Mediendenk

Ребок хоче залагодити спір із власником квартири.

"Він відставний судовий пристав, а держслужбовцям у Греції все сходить із рук", — каже колишній адвокат.

Зараз Клаус Ребок живе на пляжі з двома кішками і собакою, а спить у шезлонгу. Із доглянутого і солідного чоловіка він перетворився на справжнього стариганя. У нього зіпсувалися і випали майже всі зуби, крім двох передніх, шкіра засмагла і обвітрилася на сонці, нігті недоглянуті. Їжу німець шукає у сміттєвих баках.

Собака і дві кішки — співмешканці колишнього адвоката і його єдині близькі істоти Фото: Mediendenk

Попри такі труднощі Клаус відмовляється повертатися до Німеччини. Удома колишні клієнти, однокласники та Міхаель Адам, бургомістр Боденмайса, хочуть йому допомогти. Адам каже, що забезпечить Ребоку отримання базових соціальних пільг і посприяє в пошуках житла в Баварії.

Колишній окружна адміністраторка ХСС Габріеле Паулі переконана: не тільки сімейні розбіжності, а й політичні опоненти збили Ребока зі шляху.

