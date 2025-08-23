Яма размером с монету парализовала движение на целой улице (фото)

Из-за крошечной ямы, появившейся на дороге в городе Каус на острове Уайт в Англии, движение автотранспорта было перекрыто на участке длиной в несколько десятков метров.

Перекрытая улица в Каусе на севере острова Уайт имеет длину 79 метров, что более чем в 3000 раз превышает окружность самой ямы, пишет Mirror.

Как отмечается, управление по обслуживанию автодорог Island Roads заявило, что перекрытие связано с "большим провалом" и что дорога, как ожидается, будет закрыта как минимум до 29 августа. Это вызвало массу негативных откликов и критики среди местных жителей.

"Я знаю дороги и похуже, чем эта дыра за 10 пенсов. Неужели у вас совсем нет здравого смысла? Чем скорее закончится ваш контракт с муниципалитетом, тем лучше. Я считаю, что этого не может быть слишком поздно", — отметил один.

Другой пошутил, что ремонт может не завершиться до Рождества, учитывая темпы ремонта дорог.

"Я только что разговаривал с Island Toads, и они сказали, что ждут эксперта с материка для оценки ситуации", — рассказал житель.

В то же время представитель Island Roads прокомментировал, что появление небольших отверстий подобного рода очень часто является признаком более крупных пустот под дорожным покрытием.

В данном случае, как подчеркивается, дорога была закрыта по соображениям безопасности. Дорожная служба затруднилась ответить, сколько времени займут все работы, пока не будут проведены более тщательное исследования.

