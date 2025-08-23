Яма розміром із монету паралізувала рух на цілій вулиці (фото)

Через крихітну яму, що з'явилася на дорозі в місті Каус на острові Вайт в Англії, рух автотранспорту було перекрито на ділянці завдовжки в кілька десятків метрів.

Перекрита вулиця в Каусі на півночі острова Вайт має довжину 79 метрів, що більш ніж у 3000 разів перевищує окружність самої ями, пише Mirror.

Як зазначається, управління з обслуговування автодоріг Island Roads заявило, що перекриття пов'язане з "великим провалом" і що дорога, як очікується, буде закрита щонайменше до 29 серпня. Це викликало масу негативних відгуків і критики серед місцевих жителів.

"Я знаю дороги і гірші, ніж ця діра за 10 пенсів. Невже у вас зовсім немає здорового глузду? Що швидше закінчиться ваш контракт із муніципалітетом, то краще. Я вважаю, що цього не може бути занадто пізно", — зазначив один.

Інший пожартував, що ремонт може не завершитися до Різдва, враховуючи темпи ремонту доріг.

"Я щойно розмовляв з Island Toads, і вони сказали, що чекають експерта з материка для оцінки ситуації", — розповів мешканець.

Водночас представник Island Roads прокоментував, що поява невеликих отворів такого роду дуже часто є ознакою більших пустот під дорожнім покриттям.

У цьому разі, як підкреслюється, дорога була закрита з міркувань безпеки. Дорожня служба не змогла відповісти, скільки часу триватимуть усі роботи, доки не буде проведено ретельніше дослідження.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року на одній із доріг села Нант-Морле в Південному Уельсі раптово з'явився гігантський провал глибиною близько 15 метрів.

Фокус також писав, що дотримання вказівок GPS привело туристів у несподівану пастку. В італійському місті Боза їхній автомобіль застряг між двома старими будівлями у вузькому провулку.