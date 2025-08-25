В США подруги поехали в отпуск и едва не погибли во время купания в джакузи: что случилось

Группа женщин пожилого возраста отправилась в отпуск в глушь на востоке штата Кентукки в США. Они решили отдохнуть в джакузи после насыщенного дня, однако там вскоре случилась трагедия, из-за которой женщины едва не погибли.

Из-за проблем со здоровьем женщины, которым уже было за 80, "застряли" в джакузи и не могли выбраться. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Туристки не смогли выбраться из воды и начали перегреваться вплоть до состояния гипертермии. В конце концов, женщины потеряли сознание, а одна из их подруг, которая в то время не купалась, пыталась держать их головы над водой, чтобы они не захлебнулись. Еще одна подруга в то время позвонила экстренным службам.

Когда оперативники прибыли на место инцидента, то обнаружили, что одна из пострадавших была частично в сознании, когда состоянии другой стал критическим.

Женщину, которая находилась в критическом состоянии, занесли в душевую, где спасатели поливали ее ледяной водой и обкладывали льдом, чтобы снизить температуру тела. Менее пострадавшую спасатели занесли внутрь, где сделали холодные компрессы, однако и это не помогло: пришлось вынести женщину на улицу и поливать холодной водой из шланга.

Когда обе женщины пришли в себя, их забрали в больницу для дальнейшего лечения и наблюдения. Спасатели рассказали, что такой случай стал первым на их памяти.

Как купаться в джакузи, чтобы не навредить здоровью

Купание в джакузи — это приятный отдых, который помогает расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Однако, если не соблюдать правила безопасности, даже такой отдых может привести к трагедии.

На официальном сайте правительства США Healthy Swimming дали советы по купанию в гидромассажных ваннах:

следить, чтобы температура воды достигала не более 40 градусов;

проверить воду на надлежащий уровень дезинфицирующего средства и уровень pH с помощью тестовых полосок;

следить, чтобы плитка не была скользкой или липкой;

не употреблять алкоголь до или после принятия джакузи;

не глотать воду;

не допускать детей менее 5 лет к джакузи.

