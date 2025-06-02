Страшно представить: названо самое грязное место на круизном лайнере (фото)
Эксперты предупреждают туристов, что джакузи на круизных лайнерах являются не только роскошью, но и потенциальной угрозой для здоровья человека.
Об этом пишет Daily Mail.
Гидромассажные ванны на частных балконах круизных лайнеров могут представлять серьезную угрозу для здоровья, предупреждают американские эксперты.
Круизный отдых ассоциируется с расслаблением, романтикой и комфортом: каждое утро — новый порт, каждый вечер — обильный шведский стол. Но вместе с этим он может таить опасности, особенно в самых, казалось бы, роскошных его элементах.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что две недавние вспышки болезни легионеров (легионеллез) на круизных судах были связаны с использованием джакузи на частных балконах. Это заболевание вызывается вдыханием капель воды, зараженной бактериями легионеллы, и проявляется в виде тяжелой пневмонии с симптомами гриппа, высокой температурой, кашлем и болью в груди.
Микробиолог Джейсон Тетро сравнил джакузи с "трехмерной чашкой Петри", пояснив, что для размножения бактериям необходимы тепло, влага и органические вещества. Все это присутствует в гидромассажных ваннах. Особенно опасны частные джакузи, которые, по словам экспертов, не всегда проходят регулярную дезинфекцию и контроль качества, в отличие от общественных.
CDC рекомендует туристам не стесняться задавать вопросы экипажу судна о состоянии и обслуживании джакузи перед тем, как погрузиться в воду. Иногда именно такие детали могут стать ключевыми для сохранения здоровья во время идеального отпуска.
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