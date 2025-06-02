Страшно уявити: названо найбрудніше місце на круїзному лайнері (фото)

Експерти попереджають туристів, що джакузі на круїзних лайнерах є не тільки розкішшю, а й потенційною загрозою для здоров'я людини.

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Про це пише Daily Mail.

Гідромасажні ванни на приватних балконах круїзних лайнерів можуть становити серйозну загрозу для здоров'я, попереджають американські експерти.

Круїзний відпочинок асоціюється з розслабленням, романтикою і комфортом: щоранку — новий порт, щовечора — рясний шведський стіл. Але разом із цим він може приховувати небезпеки, особливо в найрозкішніших, здавалося б, його елементах.

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомили, що два нещодавні спалахи хвороби легіонерів(легіонельоз) на круїзних суднах були пов'язані з використанням джакузі на приватних балконах. Це захворювання спричиняється вдиханням крапель води, зараженої бактеріями легіонелли, і проявляється у вигляді важкої пневмонії із симптомами грипу, високою температурою, кашлем і болем у грудях.

Мікробіолог Джейсон Тетро порівняв джакузі з "тривимірною чашкою Петрі" Фото: Courtesy of Jason Tetro

Мікробіолог Джейсон Тетро порівняв джакузі з "тривимірною чашкою Петрі", пояснивши, що для розмноження бактеріям необхідні тепло, волога й органічні речовини. Усе це присутнє в гідромасажних ваннах. Особливо небезпечні приватні джакузі, які, за словами експертів, не завжди проходять регулярну дезінфекцію і контроль якості, на відміну від громадських.

CDC рекомендує туристам не соромитися ставити запитання екіпажу судна про стан і обслуговування джакузі перед тим, як зануритися у воду. Іноді саме такі деталі можуть стати ключовими для збереження здоров'я під час ідеальної відпустки.

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