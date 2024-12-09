"Маленькая мечта": работник круизного лайнера показал самую дорогую каюту (видео)

Люкс оборудован большим телевизором, двумя диванами, стеклянным столом и баром. Настоящей изюминкой комнаты стала терраса с джакузи и невероятным видом.

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Сотрудник круизной компании Андреас Крусерос, известный своими видео в TikTok, поразил зрителей экскурсией по самой дорогой каюте на борту MSC Seaside. Его видео стало вирусным и быстро набрало более 2,3 млн просмотров.

Андреас с энтузиазмом провел короткий тур по каюте, успев показать ее основные особенности: огромный балкон, гидромассажную ванну, просторную гостиную, барную стойку и шикарную ванную комнату.

"Это самая дорогая каюта. Давайте посмотрим на нее! У нас всего две минуты, потому что скоро прибудут новые пассажиры. Вот это да! Королевский люкс", — с восторгом рассказывает он в видео.

Люкс оснащен огромным телевизором, двумя диванами, стеклянным столом и баром. Спальня оборудована двуспальной кроватью, еще одним телевизором и письменным столом, а ванная поражает своим пространством и изысканным дизайном. Настоящей изюминкой люкса стала терраса с джакузи и невероятным видом на Майами.

Видео вызвало бурю эмоций среди зрителей. Комментарии были наполнены восторгом и шутками.

"О скольких почках идет речь?", "Это стоило бы 3 000 евро в месяц в Мадриде", — писали они.

Несмотря на ажиотаж, стоимость проживания в люксе так и не была раскрыта, что лишь подогрело интерес к эксклюзивной каюте. Однако, как заметил один из комментаторов, "даже посмотреть на это видео — уже маленькая мечта".

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