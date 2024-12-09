"Маленька мрія": працівник круїзного лайнера показав найдорожчу каюту (відео)

Люкс обладнаний великим телевізором, двома диванами, скляним столом і баром. Справжньою родзинкою кімнати стала тераса з джакузі та неймовірним краєвидом.

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Співробітник круїзної компанії Андреас Крусерос, відомий своїми відео в TikTok, вразив глядачів екскурсією найдорожчою каютою на борту MSC Seaside. Його відео стало вірусним і швидко набрало понад 2,3 млн переглядів.

Андреас з ентузіазмом провів короткий тур каютою, встигнувши показати її основні особливості: величезний балкон, гідромасажну ванну, простору вітальню, барну стійку і шикарну ванну кімнату.

"Це найдорожча каюта. Подивімось на неї! У нас лише дві хвилини, бо скоро прибудуть нові пасажири. Ось це так! Королівський люкс", — із захопленням розповідає він у відео.

Люкс оснащений величезним телевізором, двома диванами, скляним столом і баром. Спальня обладнана двоспальним ліжком, ще одним телевізором і письмовим столом, а ванна вражає своїм простором і вишуканим дизайном. Справжньою родзинкою люкса стала тераса з джакузі та неймовірним видом на Маямі.

Відео викликало бурю емоцій серед глядачів. Коментарі були наповнені захопленням і жартами.

"Про скільки нирок ідеться?", "Це коштувало б 3 000 євро на місяць у Мадриді", — писали вони.

Попри ажіотаж, вартість проживання в люксі так і не було розкрито, що лише підігріло інтерес до ексклюзивної каюти. Однак, як зауважив один із коментаторів, "навіть подивитися на це відео — вже маленька мрія".

Раніше Фокус повідомляв, що студент похвалився"найдовшою у світі поїздкою на заняття". Гуанлі Сюй пояснює, що витрати на щотижневі перельоти виявилися порівнянними зі щомісячними витратами на життя в іншій країні. За його словами, подорож туди і назад займає близько 72 годин.

Також стало відомо, що чоловік помітив затонуле судно в Google Earth і вирушив на його пошуки. Мандрівник на ім'я Джош, відомий своїми незвичайними знахідками в Google Earth, цього разу виявив затонулий корабель, вивчаючи узбережжя Великої Британії.