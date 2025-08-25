У США подруги поїхали у відпустку і ледь не загинули під час купання у джакузі: що трапилося

Група жінок літнього віку відправилася у відпустку у глушину на сході штату Кентуккі у США. Вони вирішили відпочити у джакузі після насиченого дня, однак там незабаром трапилася трагедія, через яку жінки ледь не загинули.

Через проблеми зі здоров'ям жінки, яким вже було за 80, "застрягли" у джакузі й не могли вибратися. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Туристки не змогли вибратися з води й почали перегріватися аж до стану гіпертермії. Зрештою, жінки втратили свідомість, а одна з їхніх подруг, яка у той час не купалася, намагалася тримати їхні голови над водою, аби вони не захлиснулися. Ще одна подруга у той час зателефонувала екстреним службам.

Коли оперативники прибули на місце інциденту, то виявили, що одна з постраждалих була частково притомна, коли стані іншої став критичним.

Жінку, яка перебувала в критичному стані, занесли в душову, де рятувальники поливали її крижаною водою та обкладали льодом, щоб знизити температуру тіла. Менш постраждалу рятувальники занесли всередину, де зробили холодні компреси, однак і це не допомогло: довелося винести жінку на вулицю і поливати холодною водою зі шланга.

Коли обидві жінки прийшли до тями, їх забрали до лікарні для подальшого лікування та спостереження. Рятувальники розповіли, що такий випадок став першим на їхній пам'яті.

Як купатися у джакузі, щоб не зашкодити здоров'ю

Купання у джакузі — це приємний відпочинок, який допомагає розслабитися та зарядитися позитивними емоціями. Однак, якщо не дотримуватися правил безпеки, навіть такий відпочинок може спричинити трагедію.

На офіційному сайті уряду США Healthy Swimming дали поради щодо купання у гідромасажних ваннах:

стежити, аби температура води сягала не більше 40 градусів;

перевірити воду на належний рівень дезінфікуючого засобу та рівень pH за допомогою тестових смужок;

стежити, аби плитка не була слизькою або липкою;

не вживати алкоголь до або після прийняття джакузі;

не ковтати воду;

не допускати дітей менше 5 років до джакузі.

