"Одеяла с сюрпризом": стюардесса объяснила, чем опасна бесплатная услуга в самолете
Опытная стюардесса из Колорадо, США, Натали Маги рассказала, что бесплатные одеяла в самолетах часто становятся источником микробов и чужих биологических жидкостей.
Бортпроводница с 20-летним стажем предупредила пассажиров об одной бесплатной услуге на борту самолета, которая может таить серьезную угрозу для здоровья. Об этом американка рассказала изданию Travel + Leisure.
По ее словам, пассажиры используют их не только для того, чтобы согреться. Одеяла нередко служат салфеткой для вытирания носа, средством для уборки пролитой жидкости, а иногда и подкладкой при смене детских подгузников.
"Одна из самых отвратительных вещей, что я видела, — это когда родители меняли подгузник прямо на одеяле", — призналась бортпроводница.
Ситуацию усугубляет то, что одеяла далеко не всегда стирают после каждого использования. По словам Натали, на международных рейсах их действительно отправляют на стирку и запечатывают в пакеты. Но на внутренних рейсах стюардессам иногда просто велят сложить использованное одеяло и положить его обратно.
"Если одеяло не находится в герметичном пакете, оно почти наверняка грязное", — подчеркнула Маги. Она советует брать в полет собственный плед или накидку, чтобы не рисковать здоровьем.
Натали также поделилась другими неприятными моментами, связанными с гигиеной на борту:
- родители пеленают детей на откидных столиках;
- пассажиры ходят в туалет босиком;
- некоторые подстригают ногти прямо во время полета;
- многие не моют руки после туалета.
По словам стюардессы, несмотря на такие сложности, большинство бортпроводников считают самолет своим домом и хотят, чтобы пассажиры относились к нему с уважением.
"Мы всегда ценим, когда люди говорят "спасибо" или помогают другим с багажом. Немного вежливости и доброты делают перелет приятнее для всех", — добавила она.
