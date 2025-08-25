"Одеяла с сюрпризом": стюардесса объяснила, чем опасна бесплатная услуга в самолете

Опытная стюардесса из Колорадо, США, Натали Маги рассказала, что бесплатные одеяла в самолетах часто становятся источником микробов и чужих биологических жидкостей.

Related video

Бортпроводница с 20-летним стажем предупредила пассажиров об одной бесплатной услуге на борту самолета, которая может таить серьезную угрозу для здоровья. Об этом американка рассказала изданию Travel + Leisure.

По ее словам, пассажиры используют их не только для того, чтобы согреться. Одеяла нередко служат салфеткой для вытирания носа, средством для уборки пролитой жидкости, а иногда и подкладкой при смене детских подгузников.

"Одна из самых отвратительных вещей, что я видела, — это когда родители меняли подгузник прямо на одеяле", — призналась бортпроводница.

Натали Маги, бортпроводница с 20-летним стажем Фото: Instagram

Ситуацию усугубляет то, что одеяла далеко не всегда стирают после каждого использования. По словам Натали, на международных рейсах их действительно отправляют на стирку и запечатывают в пакеты. Но на внутренних рейсах стюардессам иногда просто велят сложить использованное одеяло и положить его обратно.

"Если одеяло не находится в герметичном пакете, оно почти наверняка грязное", — подчеркнула Маги. Она советует брать в полет собственный плед или накидку, чтобы не рисковать здоровьем.

Одеяла нередко служат салфеткой для вытирания носа, средством для уборки пролитой жидкости, а иногда и подкладкой при смене детских подгузников Фото: Travel + Leisure

Натали также поделилась другими неприятными моментами, связанными с гигиеной на борту:

родители пеленают детей на откидных столиках;

пассажиры ходят в туалет босиком;

некоторые подстригают ногти прямо во время полета;

многие не моют руки после туалета.

По словам стюардессы, несмотря на такие сложности, большинство бортпроводников считают самолет своим домом и хотят, чтобы пассажиры относились к нему с уважением.

"Мы всегда ценим, когда люди говорят "спасибо" или помогают другим с багажом. Немного вежливости и доброты делают перелет приятнее для всех", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что девушка после душа вышла на балкон круизного лайнера и только потом заметила камеры. Момент отдыха с видом на Средиземное море обернулся для пассажирки круизного лайнера Royal Caribbean неожиданным открытием. Наслаждаясь закатом на балконе без одежды, она внезапно заметила камеры видеонаблюдения.

Также стало известно, что супруги собиралась в отпуск, но за пару часов до вылета случилось непоправимое. Их золотистый ретривер сгрыз паспорт хозяйки, едва не сорвав долгожданный полет на Ямайку.