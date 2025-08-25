"Ковдри з сюрпризом": стюардеса пояснила, чим небезпечна безкоштовна послуга в літаку

Досвідчена стюардеса з Колорадо, США, Наталі Магі розповіла, що безкоштовні ковдри в літаках часто стають джерелом мікробів і чужих біологічних рідин.

Бортпровідниця з 20-річним стажем попередила пасажирів про одну безплатну послугу на борту літака, яка може таїти серйозну загрозу для здоров'я. Про це американка розповіла виданню Travel + Leisure.

За її словами, пасажири використовують їх не тільки для того, щоб зігрітися. Ковдри нерідко слугують серветкою для витирання носа, засобом для прибирання пролитої рідини, а інколи й підкладкою під час зміни дитячих підгузків.

"Одна з найогидніших речей, що я бачила, — це коли батьки міняли підгузок просто на ковдрі", — зізналася бортпровідниця.

Наталі Магі, бортпровідниця з 20-річним стажем Фото: Instagram

Ситуацію погіршує те, що ковдри далеко не завжди перуть після кожного використання. За словами Наталі, на міжнародних рейсах їх дійсно відправляють на прання і запечатують у пакети. Але на внутрішніх рейсах стюардесам іноді просто велять скласти використану ковдру і покласти її назад.

"Якщо ковдра не перебуває в герметичному пакеті, вона майже напевно брудна", — підкреслила Магі. Вона радить брати в політ власний плед або накидку, щоб не ризикувати здоров'ям.

Ковдри нерідко слугують серветкою для витирання носа, засобом для прибирання пролитої рідини, а іноді й підкладкою під час зміни дитячих підгузків. Фото: Travel + Leisure

Наталі також поділилася іншими неприємними моментами, пов'язаними з гігієною на борту:

батьки сповивають дітей на відкидних столиках;

пасажири ходять у туалет босоніж;

деякі підстригають нігті прямо під час польоту;

багато хто не миє рук після туалету.

За словами стюардеси, попри такі складнощі, більшість бортпровідників вважають літак своїм домом і хочуть, щоб пасажири ставилися до нього з повагою.

"Ми завжди цінуємо, коли люди кажуть "дякую" або допомагають іншим із багажем. Трохи ввічливості та доброти роблять переліт приємнішим для всіх", — додала вона.

