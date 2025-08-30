Мужчина выпил лишнего на вечеринке: гуляку домой проводил бычок (видео)

В одном из небольших городков Бразилии свидетель снял на видео забавный эпизод — мужчина явно выпил лишнего, а его домой сопровождал бычок. Комичные кадры рассмешили не только местных, но и пользователей сети.

Сам гуляка пытался что-то рассказать мужчине с камерой, но бычок его толкал дальше по улице в направлении дома, как видно на обнародованном видео в Reddit.

Кадры с забавным эпизодом в Бразилии стали вирусными — набрали более 1 тыс. реакций и десятки комментариев. На ролике видно, что события происходят поздно вечером, когда свидетель замечает необычную картину — пожилой мужчина, который вероятно выпил лишней кашасы (местного самогона — ред.), медленно шел через пешеходный переход.

Однако за ним шел его бычок — животное "подпирало" местного, который еле плелся и пытался поговорить с автором ролика. В то же время животное не прекращало идти и подпирало хозяина, чтобы тот шел в направлении дома.

Через несколько секунд автор видео начал говорить с местным, в которой они высмеяли ситуацию. Один из мужчин говорит, что бык сопровождал известного в местности фермера, который изрядно с кем-то из друзей выпил.

"Да видишь, как он идет. Он же совсем пьяный!", — сказал оператор одному из свидетелей.

Пока неизвестно, когда именно были сняты эти кадры. Пользователи в сети предположили, что речь идет о Бразилии из-за специфического произношения португальского и сленговых слов, которые затем отразили в комментариях к ролику.

Что говорят в сети

В сообщениях к забавному видео, пользователи не скрывали сарказма от увиденных кадров. Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Какой хороший друг";

"Если бы же у меня был такой домашний любимец... мои коты просто смотрят на меня с полным презрением и осуждением";

"Чувак тусуется, пока коровы домой не проведут";

"Я из маленького индийского городка. В нашем городке один человек каждый день напивается, а его вол отвозит его домой на телеге, а это 5 км";

"Реинкарнация существует. Этот бык явно был женщиной в прошлой жизни, которая гонит домой нетрезвого мужа после пьянки с друзьями".

