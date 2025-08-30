Чоловік хильнув зайвого на вечірці: гульвісу додому проводив бичок (відео)

В одному з невеликих містечок Бразилії свідок зафільмував на відео кумедний епізод — чоловік явно хильнув зайвого, а його додому супроводжував бичок. Комічні кадри розсмішили не тільки місцевих, але й користувачів мережі.

Сам гульвіса намагався щось розповісти чоловіку з камерою, але бичок його штовхав далі вулицею в напрямку дому, як видно на оприлюдненому відео в Reddit.

Кадри з кумедним епізодом в Бразилії стали вірусними — набрали понад 1 тис. реакцій та десятки коментарів. На ролику видно, що події відбуваються пізно ввечері, коли свідок помічає незвичну картину — літній чоловік, який ймовірно хильнув зайвої кашаси (місцевого самогону — ред.), повільно йшов через пішохідний перехід.

Однак за ним йшов його бичок — тварина "підпирала" місцевого, який ледве плентався та намагався поговорити з автором ролика. Водночас тварина не припиняла йти та підпирала хазяїна, аби той йшов у напрямку дому.

За кілька секунд автор відео почав говорити з місцевим, у якій вони висміяли ситуацію. Один з чоловіків говорить, що бик супроводжував відомого в місцевості фермера, який добряче з кимось з друзів хильнув.

"Та бачиш, як він йде. Він же геть п'янющий!", — сказав оператор одному зі свідків.

Наразі невідомо, коли саме були зняті ці кадри. Користувачі в мережі припустили, що мова йде про Бразилію через специфічну вимову португальської та сленгові слова, які потім відобразили в коментарях до ролика.

Що кажуть в мережі

У дописах до кумедного відео, юзери не приховували сарказму від побачених кадрів. Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Який хороший друг";

"Якби ж у мене був такий домашній улюбленець… мої коти просто дивляться на мене з повним презирством і засудженням";

"Чувак тусується, поки корови додому не проведуть";

"Я з маленького індійського містечка. У нашому містечку один чоловік щодня напивається, а його віл відвозить його додому на возі, а це 5 км";

"Реінкарнація існує. Цей бик явно був жінкою у минулому житті, яка жене додому нетверезого чоловіка після пиятики з друзями".

