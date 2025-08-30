Мужчина поставил все на одну комбинацию и выиграл 33,6 млн гривен

Житель Южной Каролины пошел на риск и не прогадал. Американец купил сразу 162 билета на один тираж Pick 4 с одинаковыми числами и сорвал крупнейший выигрыш в истории этой лотереи.

Житель Южной Каролины (США) решил рискнуть по-крупному и купил 162 билета на один тираж лотереи Pick 4, и в итоге выиграл рекордный приз в размере 811 000 долларов (примерно 33,6 млн гривен). Об этом пишет UPI.

Житель Лоукантри сообщил представителям лотереи South Carolina Education Lottery, что у него было хорошее предчувствие по поводу чисел 1-7-3-1, поэтому он потратил 339 долларов на покупку 162 билетов с этими числами для розыгрыша Pick 4 от 7 августа. Свою покупку он совершил на рынке Towne Centre Market на Северном шоссе 17 в Маунт-Плезанте.

В итоге мужчина выиграл 811 000 долларов, самую большую сумму, когда-либо выплаченную одному игроку в розыгрыше Pick 4.

"Конечно, я был взволнован", — отметил американец.

Другой игрок, находившийся в том же магазине, услышал, как мужчина говорил о своей удаче, и решил сыграть на те же номера, и выиграл 25 400 долларов (примерно 1 млн гривен), сообщили представители лотереи.

