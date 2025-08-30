Чоловік поставив усе на одну комбінацію і виграв 33,6 млн гривень

Житель Південної Кароліни пішов на ризик і не прогадав. Американець купив одразу 162 білети на один тираж Pick 4 з однаковими числами й зірвав найбільший виграш в історії цієї лотереї.

Житель Південної Кароліни (США) вирішив ризикнути по-крупному і купив 162 білети на один тираж лотереї Pick 4, і в підсумку виграв рекордний приз у розмірі 811 000 доларів (приблизно 33,6 млн гривень). Про це пише UPI.

Мешканець Лоукантрі повідомив представникам лотереї South Carolina Education Lottery, що в нього було гарне передчуття з приводу чисел 1-7-3-1, тому він витратив 339 доларів на купівлю 162 квитків із цими числами для розіграшу Pick 4 від 7 серпня. Свою покупку він здійснив на ринку Towne Centre Market на Північному шосе 17 у Маунт-Плезанті.

У підсумку чоловік виграв 811 000 доларів, найбільшу суму, коли-небудь виплачену одному гравцеві в розіграші Pick 4.

"Звичайно, я був схвильований", — зазначив американець.

Інший гравець, який перебував у тому ж магазині, почув, як чоловік говорив про свою удачу, і вирішив зіграти на ті самі номери, і виграв 25 400 доларів (приблизно 1 млн гривень), повідомили представники лотереї.

