Пили энергетик и ждали полицию: бизнесмен заманил преступников с ножом в ловушку (фото)

Владелец магазина находился на работе субботним вечером, когда туда ворвались вооруженные ножом незнакомцы. Мужчина мгновенно отреагировал, превратив запланированное ограбление в полный провал.

Related video

Инцидент произошел в немецком городе Вупперталь. Двое 16-летних подростков в масках ворвались в магазин. Они имели с собой длинный кухонный нож и тканевый мешок для денег. Об этом 25 августа сообщили в BILD.

Однако злоумышленники упустили одну деталь — внутри был владелец магазина. Мужчина мигом выбежал из помещения и нажал на кнопку дистанционного замка, закрыв внешнюю дверь.

Фото владельца магазина, который отбился уже от трех попыток нападения Фото: Bild

Таким образом грабители оказались в ловушке — они не могли выйти из магазина, который планировали ограбить. Закрыв неизвестных, предприниматель позвонил в полицию.

Удивленные развитием событий подростки, очевидно, поняли, что впереди долгий вечер в участке. Ожидая приезда правоохранителей, они взяли себе энергетический напиток из холодильника.

Кадр, который зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине Фото: Bild

Для владельца магазина это нападение — не первое. В феврале 2023 года его пытался ограбить мужчина с пневматическим пистолетом, который потерпел неудачу. Чуть позже произошла еще одна попытка нападения, но бизнесмена спасло автоматическое запирание дверей.

Попытку тяжкого ограбления расследует немецкая полиция. В СМИ подчеркнули, что пострадавший владелец может и в дальнейшем доверять своей технике.

Напомним, 17-летняя девушка влюбила в себя 19-летнего иностранца и продала его в рабство на своей родине. Его семья потратила примерно 50 тысяч долларов за несколько месяцев, чтобы освободить парня.

Пожилые женщины едва не погибли во время купания в джакузи, поехав на отдых в глушь. Спасатели обнаружили одну из туристок в критическом состоянии, другая была частично в сознании.