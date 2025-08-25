Пили енергетик і чекали на поліцію: бізнесмен заманив злочинців з ножем у пастку (фото)

Власник крамниці перебував на роботі суботнього вечора, коли туди увірвались озброєні ножем незнайомці. Чоловік миттєво відреагував, перетворивши заплановане пограбування на повний провал.

Інцидент стався у німецькому місті Вупперталь. Двоє 16-річних підлітків у масках увірвались у крамницю. Вони мали з собою довгий кухонний ніж і тканинний мішок для грошей. Про це 25 серпня повідомили у BILD.

Однак зловмисники упустили одну деталь — всередині був власник магазину. Чоловік миттю вибіг з приміщення й натиснув на кнопку дистанційного замка, зачинивши зовнішні двері.

Фото власника крамниці, який відбився вже від трьох спроб нападу Фото: Bild

Таким чином грабіжники опинилися у пастці — вони не могли вийти з крамниці, яку планували пограбувати. Зачинивши невідомих, підприємець подзвонив у поліцію.

Здивовані розвитком подій підлітки, очевидно, зрозуміли, що попереду довгий вечір у відділку. Чекаючи на приїзд правоохоронців, вони взяли собі енергетичний напій з холодильника.

Кадр, який зафіксувала камера відеоспостереження у магазині Фото: Bild

Для власника крамниці цей напад — не перший. У лютому 2023 року його намагався пограбувати чоловік з пневматичним пістолетом, який зазнав невдачі. Трохи згодом сталася ще одна спроба нападу, але бізнесмена врятувало автоматичне замикання дверей.

Спробу тяжкого пограбування розслідує німецька поліція. У ЗМІ підкреслили, що постраждалий власник може і надалі довіряти своїй техніці.

