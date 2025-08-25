Сова увидела изменение прически хозяина: реакция птицы стала вирусной (видео)

Житель США решил показать, как именно сова отреагирует на смену прически — с длинных волос на короткую стрижку. Поведение пернатого любимца вызвало смех среди пользователей сети.

Мужчина говорит, что решил полностью отказаться от длинных волос в пользу прически под ноль, которую увидела сова на обнародованном видео в Reddit.

Реакция птицы на видео была вирусной — видео набрало более 94 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах можно увидеть, как животное сначала будто спит, стоя на своем месте, но через мгновение его реакция начинает меняться.

Птица начинает широко открывать глаза, а затем от удивления начинает выгибать свое тело. Далее сова раскрывает крылья и сгибается в позе, будто будучи шокированной от увиденного.

Пока точно неизвестно, когда и где были сняты эти кадры. Пользователи предполагают, что подпись об изменении прически является фейком, а на самом деле птица увидела что-то другое, на что соответственно среагировала.

Что говорят в сети

В комментариях к вирусному ролику, большинство юзеров отметили необычную реакцию птицы. Больше всего корреспондентам понравились такие реплики:

"Какое красивое существо!";

"У моей мамы прямо напротив живет сова. Не такая красивая, как эта, к сожалению. И, вдобавок, она каркает каждый день ровно в три часа ночи";

"Кто ты такой?";

"Что с тобой сделали, друг?";

"Сова показала, что засечка вышла неудачной. Надо отращивать волосы".

