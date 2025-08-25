Сова побачила зміну зачіски господаря: реакція птаха стала вірусною (відео)

Мешканець США вирішив показати, як саме сова відреагує на зміну зачіски — з довгого волосся на коротку стрижку. Поведінка пернатого улюбленця викликала сміх серед користувачів мережі.

Related video

Чоловік говорить, що вирішив повністю відмовитися від довгого волосся на користь засічки під нуль, яка побачила сова на оприлюдненому відео в Reddit.

Реакція птаха на відео була вірусною — відео набрало понад 94 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах можна побачити, як тварина спочатку ніби спить, стоячи на своєму місці, але за мить її реакція починає змінюватися.

Птах починає широко розплющувати очі, а потім від здивування починає вигинати своє тіло. Далі сова розкриває крила та згинається у позі, ніби будучи шокованою від побаченого.

Наразі точно невідомо, коли та де були зняті ці кадри. Користувачі припускають, що підпис про зміну зачіски є фейком, а насправді птах побачив щось інше, на що відповідно зреагував.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного ролика, більшість юзерів відзначили незвичну реакцію птаха. Найбільше дописувачам сподобалися такі репліки:

"Яка красива істота!";

"У моєї мами прямо навпроти живе сова. Не така гарна, як ця, на жаль. І, на додачу, вона каркає щодня рівно о третій ночі";

"Хто ти такий?";

"Що з тобою зробили, друже?";

"Сова показала, що засічка вийшла невдалою. Треба відрощувати волосся".

Раніше Фокус повідомляв про реакцію кішки на собаку. Коли канадка Робін Аббуд познайомила собаку зі своєю кішкою, то була здивована від несподіваної реакції улюблениці.

Згодом стало відомо, якою була реакція кота на присутність сусідського чотирилапого. Жінка принесла додому кішку свого друга, аби приглянути за нею, вважаючи, що вони знайдуть спільну мову.