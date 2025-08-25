"Она не шутит": женщина шокировала родственников "демоническим" именем для будущего ребенка (фото)

Житель Великобритании рассказал, что его двоюродная сестра решила выбрать имя для своего сына. Такая идея вызвала беспокойство в семье, ведь именно точно таким именем зовут одного из главных демонов в христианском Аду.

Мужчина говорит, что семья в этом вопросе разделились: одни выступили за такое имя, вторые — категорически высказались против, говорится в посте мужчины в Reddit.

Сообщение британца стало обсуждаемым — набрало сотни комментариев и реакций на платформе. Мужчина отмечает, что когда услышал это, то пытался понять, какой именно была мотивация кузины так назвать будущего сына.

"Одна из моих кузин назвала своего ребенка Lylyt (читается как Лилит). Теперь ее младшая сестра беременна и хочет назвать своего сына Аамон. Она говорит, что это в честь персонажа из мобильной игры, но ведь Аамон — маркиз Ада. И она не шутит. А знаете, кто еще демон? Лилит", — рассказал автор поста.

Когда мужчина рассказал о своих мыслях и то, как относятся некоторые из родственников, то женщина все списала на шутку. Она заявила, что автор поста "буквально единственный, кто так говорит", а потому сама заподозрила, что ее родственник сам может быть "демоном".

"Я просто хохочу с мысли, что у Лилит будет кузен Аамон. Раньше мы с кузинами посещали церковь, и там наш пастор часто называл Сатану разными именами — среди которых был и Аамон. Кажется, когда пастор перестал называть эти имена, то она обо всем забыла", — иронично подытожил британец.

Пользователи под сообщением мужчины отмечали, что даже без религиозных ассоциаций такие имена звучат неудачно. Больше всего предпочтений получили следующие реплики:

"Аамон — это трагедия. Но настоящая трагедия — это Lylyt. Хотелось бы, чтобы некоторые родители осознавали: они дают имена людям, а не вымышленным персонажам";

"Может, она имела в виду имя Эймон (Eamon), которое настоящее и происходит из гэльского языка? Даже в таком случае к ней было бы меньше вопросов";

"Назвать ребенка можно как угодно, но неужели не понятно, какое впечатление это произведет на других? Например, имя Иезавель звучит вполне красиво, но до сих пор в обществе оно ассоциируется со злобной царицей Израиля, жившей три тысячи лет назад";

"Лилит в современной культуре стала символом феминизма. Но вот необычное написание ее имени как Lylyt выглядит как просто какой-то идиотизм".

