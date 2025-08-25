"Вона не жартує": жінка шокувала родичів "демонічним" іменем для майбутньої дитини (фото)

Мешканець Великої Британії розповів, що його двоюрідна сестра вирішила обрати ім'я для свого сина. Така ідея викликала занепокоєння в сім'ї, адже саме точно таким іменем кличуть одного з головних демонів у християнському Пеклі.

Чоловік говорить, що родина в цьому питання розділилися: одні виступили за таке ім'я, другі — категорично висловилися проти, йдеться в пості чоловіка в Reddit.

Повідомлення британця стало обговорюваним — набрало сотні коментарів і реакцій на платформі. Чоловік відзначає, що коли почув це, то намагався зрозуміти, якою саме була мотивація кузини так назвати майбутнього сина.

"Одна з моїх кузин назвала свою дитину Lylyt (читається як Ліліт). Тепер її молодша сестра вагітна й хоче назвати свого сина Аамон. Вона каже, що це на честь персонажа з мобільної гри, але ж Аамон — маркіз Пекла. І вона не жартує. А знаєте, хто ще демон? Ліліт", — розповів автор посту.

Коли чоловік розповів про свої думки та те, як ставляться деякі з родичів, то жінка все списала на жарт. Вона заявила, що автор посту "буквально єдиний, хто так каже", а тому сама запідозрила, що її родич сам може бути "демоном".

"Я просто регочу з думки, що у Ліліт буде кузен Аамон. Раніше ми з кузинами відвідували церкву, і там наш пастор часто називав Сатану різними іменами — серед яких був і Аамон. Здається, коли пастор перестав називати ці імена, то вона про все забула", — іронічно підсумував британець.

Що кажуть в мережі

Користувачі під дописом чоловіка зазначали, що навіть без релігійних асоціацій такі імена звучать невдало. Найбільше вподобань отримали наступні репліки:

"Аамон — це трагедія. Але справжня трагедія — це Lylyt. Хотілося б, щоб деякі батьки усвідомлювали: вони дають імена людям, а не вигаданим персонажам";

"Може, вона мала на увазі ім’я Еймон (Eamon), яке справжнє й походить із гельської мови? Навіть у такому випадку до неї було б менше питань";

"Назвати дитину можна як завгодно, але невже не зрозуміло, яке враження це справить на інших? Наприклад, ім’я Єзавель звучить цілком красиво, але й досі у суспільстві воно асоціюється зі злісною царицею Ізраїлю, яка жила три тисячі років тому";

"Ліліт у сучасній культурі стала символом фемінізму. Але ось незвичне написання її імені як Lylyt виглядає як просто якийсь ідіотизм".

Раніше Фокус розповідав, як дівчина була шокована вибором родички імені для дитини. Проблема полягає в тім, що просте ім'я англійською Phoebe кузина планує вказати як Feabe, що може викликати неприємності для дитини в майбутньому.

Згодом стало відомо, шо жінка назвала дитину "найгіршим ім'ям в історії". Британець Бен розповів, що нещодавно дізнався, як подруга його дівчини вирішила назвати свого майбутнього сина іменем, яке буквально означає "зухвалий підпал".