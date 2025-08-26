Владельцы решили взять собаку с собой в поход: однако все пошло не по плану (фото)

Владельцы годовалого золотистого ретривера собрались в путешествие в Корнуолле, Англия, и решили взять вместе с собой любимца. Однако уже во время отдыха они поняли, что что-то пошло не так.

Внезапная смена погоды, которая застала семейство ночью, когда те находились в палатках, пытаясь заснуть, застала врасплох и людей, и собаку. Кадрами, как животное провело ночь в палатке, владельцы поделились в TikTok, и они облетели сеть.

Годовалый золотистый ретривер Луи лежал без сна в палатке из-за сильных порывов ветра, которые бушевали вокруг. Уставший сонный вид морды собаки в это время, когда ему мешает уснуть плохая погода, вызвал смех у пользователей.

Newsweek | золотистый ретривер не может заснуть в палатке

В заметке к видеоролику один из владельцев собаки поделился, что им пришлось пережить во время похода.

"Я думаю, что мы вместе спали около 4 часов в течение всего отпуска", — говорится в подписи.

На самом видеоролике владельцы также наложили текст.

"Мы взяли нашу собаку с собой в кемпинг... Бедный парень не выспался и, вероятно, вернулся домой с посттравматическим стрессовым расстройством", — признались владельцы ретривера.

Для большинства пользователей попытка Луи заснуть в бурную ночь стала поводом для шуток и "черного" юмора. Также некоторые давали советы владельцам собаки, как организовать следующий поход.

"Мама, мы бедные?", — написал один из комментаторов.

"Мне это невероятно смешно. Он понятия не имеет, почему он здесь", — написал другой пользователь.

Как брать собаку с собой на отдых

Нередко случается так, что домашнего любимца владельцы не хотят оставлять одного дома, когда едут в отпуск. На сайте American Kennel Club дали несколько советов, что нужно делать, если люди хотят взять собаку с собой в путешествие:

отвести перед путешествием собаку на осмотр к ветеринару;

взять с собой запас корма, который животное ест дома;

быть готовым к чрезвычайной ситуации: узнать телефон ближайшей к месту отдыха круглосуточной ветеринарной больницы;

позаботиться об идентификации животного — на случай, если собака вдруг потеряется во время путешествия;

взять с собой несколько любимых игрушек собаки, чтобы любимец чувствовал себя комфортно.

