Власники вирішили взяти собаку з собою у похід: однак все пішло не за планом (фото)

Власники однорічного золотистого ретривера зібралися у мандрівку в Корнуоллі, Англія, і вирішили взяти разом з собою улюбленця. Однак вже під час відпочинку вони зрозуміли, що щось пішло не так.

Раптова зміна погоди, яка застала сімейство уночі, коли ті перебували у наметах, намагаючись заснути, застала зненацька і людей, і собаку. Кадрами, як тварина провела ніч у наметі, власники поділилися у TikTok, й вони облетіли мережу.

Однорічний золотистий ретривер Луї лежав без сну у наметі через сильні пориви вітру, які вирували на довкола. Втомлений сонний вигляд морди собаки у цей час, коли йому заважає заснути погана погода, викликав сміх у користувачів.

Newsweek | золотистий ретривер не може заснути у наметі

У дописі до відеоролика один із власників собаки поділився, що їм довелося пережити під час походу.

"Я думаю, що ми разом спали близько 4 годин протягом усієї відпустки", — йдеться у підписі.

На самому відеоролику власники також наклали текст.

"Ми взяли нашого собаку з собою в кемпінг… Бідолашний хлопець не виспався і, ймовірно, повернувся додому з посттравматичним стресовим розладом", — зізналися власники ретривера.

Для більшості користувачів намагання Луї заснути у бурхливу ніч стала приводом для жартів і "чорного" гумору. Також дехто давав поради власникам собаки, як організувати наступний похід.

"Мамо, ми бідні?", — написав один із коментаторів.

"Мені це неймовірно смішно. Він гадки не має, чому він тут", — написав інший користувач.

Як брати собаку з собою на відпочинок

Нерідко трапляється так, що домашнього улюбленця власники не хочуть залишати самого вдома, коли їдуть у відпустку. На сайті American Kennel Club дали кілька порад, що потрібно робити, якщо люди хочуть взяти собаку з собою у подорож:

відвести перед мандрівкою собаку на огляд до ветеринара;

взяти із собою запас корму, який тварина їсть вдома;

бути готовим до надзвичайної ситуації: дізнатися телефон найближчої до місця відпочинку цілодобової ветеринарної лікарні;

подбати про ідентифікацію тварини — на випадок, якщо собака раптом загубиться під час подорожі;

взяти з собою кілька улюблених іграшок собаки, аби улюбленець почувався комфортно.

