Хаос в небе: два десятка людей сняли с рейса самолета по странной причине (фото)

Авиакомпания British Airways сняла с рейса 20 пассажиров с одного из самолетов перед взлетом в аэропорту итальянского города Флоренция. Оказалось, что причиной такого решения экипажа стало "предотвращение перегрева".

Related video

Впоследствии представители авиалинии заявили, что из-за жары самолет оказался "слишком тяжелым, чтобы подняться в воздух", сообщает The Sun.

Журналисты пишут, что рейс British Airways должен был вылететь 11 августа из аэропорта Америго Веспуччи во Флоренции в Лондон-Сити в 35-градусную жару. Такая погода и дополнительная заправка топливом привели к тому, что экипаж решил просто высадить часть людей с борта самолета.

В результате экипажу Embraer ERJ-190 пришлось заправить больше топлива, чтобы безопасно совершить перелет над Европой. Дополнительное топливо сделало самолет слишком тяжелым, поэтому часть пассажиров попросили покинуть борт.

Ситуацию осложняла короткая взлетная полоса во Флоренции, что означало меньшее пространство для взлета, а следовательно, возрастает риск аварии. Один из британских пассажиров, который находился на борту во время инцидента, рассказал о своих впечатлениях во время этого инцидента.

Из самолета должны были высадить определенное количество пассажиров Фото: Getty Images

"Пилот сказал, что часть людей придется высадить из-за сильной жары. Было около 35 градусов, и для работы двигателя нужно было больше топлива. Сначала говорили, что высадят 36 человек, но в итоге только около двадцати", — рассказал мужчина.

Пока неизвестно, смогли ли пассажиры попасть на следующий рейс. В заявлении British Airways извинилась перед пассажирами, которых сняли с рейса из-за чрезмерного веса самолета и добавили, что из-за "переменных факторов полета" иногда приходится уменьшать количество пассажиров.

"Нам жаль из-за неудобств. Наши команды сделали все возможное, чтобы пассажиры как можно быстрее добрались до места назначения", — сказал представитель авиакомпании.

Хотя случай кажется редким, авиаэксперты предупреждают, что подобные ситуации будут становиться все более привычными. Доктор Джонни Уильямс из Университета Рединга считает, что такие ситуации случаются раз в год, а к 2060-му году будут происходить "по три-четыре раза в неделю".

"Полеты в Испанию, Италию или Грецию могут подорожать, ведь самолеты будут перевозить меньше людей из-за изменения климата", — говорит ученый.

Ранее Фокус сообщал, какой предмет нельзя брать в путешествие самолетом. Эксперты по путешествиям советуют туристам быть осторожными с перевозкой лекарств и пищевых добавок.

Впоследствии стало известно, чем опасна бесплатная услуга в самолете. Опытная стюардесса из США рассказала, что бесплатные одеяла в самолетах часто становятся источником микробов и чужих биологических жидкостей.