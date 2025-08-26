Хаос у небі: два десятки людей зняли з рейсу літака через дивну причину (фото)

Авіакомпанія British Airways зняла з рейсу 20 пасажирів з одного з літаків перед зльотом в аеропорті італійського міста Флоренція. Виявилося, що причиною такого рішення екіпажу стало "запобігання перегріву".

Згодом представники авіалінії заявили, що через спеку літак виявився "занадто важким, щоб піднятися в повітря", повідомляє The Sun.

Журналісти пишуть, що рейс British Airways мав вилетіти 11 серпня з аеропорту Амеріго Веспуччі у Флоренції до Лондон-Сіті в 35-градусну спеку. Така погода та додаткове заправлення паливом призвели до того, що екіпаж вирішив просто висадити частину людей з борту літака.

У результаті екіпажу Embraer ERJ-190 довелося заправити більше пального, аби безпечно здійснити переліт над Європою. Додаткове паливо зробило літак занадто важким, тож частину пасажирів попросили залишити борт.

Ситуацію ускладнювала коротка злітна смуга у Флоренції, що означало менший простір для зльоту, а отже, зростає ризик аварії. Один із британських пасажирів, який перебував на борту під час інциденту, розповів про свої враження під час цього інциденту.

З літака мали висадити певну кількість пасажирів Фото: Getty Images

"Пілот сказав, що частину людей доведеться висадити через сильну спеку. Було близько 35 градусів, і для роботи двигуна потрібно було більше пального. Спочатку казали, що висадять 36 людей, але зрештою лише близько двадцяти", — розповів чоловік.

Наразі невідомо, чи змогли пасажири потрапити на наступний рейс. У заяві British Airways вибачилася перед пасажирами, яких зняли з рейсу через надмірну вагу літака та додали, що через "змінні фактори польоту" іноді доводиться зменшувати кількість пасажирів.

"Нам шкода через незручності. Наші команди зробили все можливе, аби пасажири якнайшвидше дісталися місця призначення", — сказав речник авіакомпанії.

Хоча випадок здається рідкісним, авіаексперти попереджають, що подібні ситуації ставатимуть дедалі звичнішими. Доктор Джонні Вільямс з Університету Редінга вважає, що такі ситуації трапляються раз на рік, а до 2060-го року відбуватимуться "по три-чотири рази на тиждень".

"Польоти до Іспанії, Італії чи Греції можуть подорожчати, адже літаки перевозитимуть менше людей через зміну клімату", — каже науковець.

