Задержали из-за записки: пенсионера, который пытался ограбить банк, снова посадили (фото)

71-летний преступник пытался вымогать наличные с помощью рукописной записки, но был опознан сотрудниками банка. Мужчину арестовали на железнодорожной станции через несколько минут после неудачной попытки преступления.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в отделении банка Nationwide Великобритании. Пенсионер Алан Слеттери передал кассиру записку с требованием денег, однако персонал заведения узнал мужчину из-за его предыдущих попыток ограблений.

Записка с текстом "ПЕРЕДАЙТЕ МНЕ ДЕСЯТКУ И ДВАДЦАТЬ, Я СЕРЬЕЗНО" не произвела желаемого эффекта. Вместо выдачи наличных сотрудник вызвал полицию, после чего мужчина покинул банк с пустыми карманами. Правоохранители задержали Слеттери на платформе железнодорожной станции, когда он пытался сбежать.

Записка пенсионера Алана Слеттери Фото: Sussex Police

Как сообщается, еще 28 июля преступник был приговорен к 21 месяцу заключения и суд выдал пятилетний запрет на посещение отделений банка. Детектив-констебль Дайон Пауэлл заявил: "Слеттери явно не вынес урока со времени, когда он отбывал наказание в тюрьме за свои предыдущие преступления".

Слеттери недавно вышел из тюрьмы после отбытия 32-месячного срока за аналогичные преступления, совершенные в апреле 2023 года. Мужчина ранее уже пытался ограбить отделение банка Nationwide, а также отделение NatWest.

