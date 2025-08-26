Затримали через записку: пенсіонера, який намагався пограбувати банк, знову ув'язнили (фото)

71-річний злочинець намагався вимагати готівку за допомогою рукописної записки, але був упізнаний співробітниками банку. Чоловіка заарештували на залізничній станції через кілька хвилин після невдалої спроби злочину.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався у відділенні банку Nationwide Великої Британії. Пенсіонер Алан Слеттері передав касиру записку з вимогою грошей, однак персонал закладу негайно впізнав чоловіка через його попередні спроби пограбувань.

Записка з текстом "ПЕРЕДАЙТЕ МЕНІ ДЕСЯТКУ ТА ДВАДЦЯТКУ, Я СЕРЙОЗНО" не справила бажаного ефекту. Замість видачі готівки співробітник викликав поліцію, після чого чоловік покинув банк із порожніми кишенями. Правоохоронці затримали Слеттері на платформі залізничної станції, коли він намагався втекти.

Записка пенсіонера Алана Слеттері Фото: Sussex Police

Як повідомляється, ще 28 липня злочинця було засуджено до 21 місяця ув'язнення й суд видав п'ятирічну заборону на відвідування відділень банку. Детектив-констебль Дайон Павелл заявив: "Слеттері явно не виніс уроку з часу, коли він відбував покарання у в'язниці за свої попередні злочини".

Слеттері нещодавно вийшов з в'язниці після відбуття 32-місячного терміну за аналогічні злочини, скоєні у квітні 2023 року. Чоловік раніше вже намагався пограбувати відділення банку Nationwide, а також відділення NatWest.

