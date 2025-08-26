Поход с собакой обернулся неожиданностью для хозяев: что пошло не так (видео)

Семья из Великобритании взяла годовалого золотистого ретривера по кличке Джои в поход. Но штормовая погода превратила отдых в испытание, и пес выглядел явно недовольным и уставшим.

Годовалый золотистый ретривер Джои стал звездой в TikTok после того, как его хозяева поделились роликом из похода. Видео набрало более 1,7 миллиона просмотров.

Поездка в Корнуолл, популярный регион на юго-западе Англии, известный своими пляжами и живописными прибрежными пейзажами, оказалась далека от идиллии. Вместо тихих вечеров на берегу моря супругов ожидали ночи в палатке под звуки сильного ветра.

На кадрах видно, как Джои лежит в палатке и смотрит в никуда, пока снаружи бушует сильный ветер. Его уставший и немного обреченный взгляд показался зрителям до боли знакомым. Многие сравнили настроение собаки с ощущением человека, который пытается насладиться отпуском в неподходящих условиях.

В подписи к видео хозяева пошутили, что за весь отдых всей семье удалось поспать лишь четыре часа, а Джои, вероятно, "вернулся домой с посттравматическим стрессовым расстройством".

Пользователи TikTok активно отреагировали на видео.

"Ему нужен отпуск после этого отпуска", "Он не сомневается в своем выборе, он сомневается в выборе хозяев", "Спрячьте его в спальный мешок — это снизит тревожность", — писали они.

Были и те, кто узнал в Джои собственных собак: "У нас есть кокер-спаниель, он реагировал точно так же — ненавидел каждый звук в палатке". А кто-то признался: "Моя собака собирала свои вещи и уходила, когда я пытался взять ее в поход".

