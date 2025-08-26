Похід із собакою обернувся несподіванкою для господарів: що пішло не так (відео)

Сім'я з Великої Британії взяла однорічного золотистого ретривера на прізвисько Джої в похід. Але штормова погода перетворила відпочинок на випробування, і пес виглядав явно незадоволеним і втомленим.

Однорічний золотистий ретривер Джої став зіркою в TikTok після того, як його господарі поділилися роликом із походу. Відео набрало понад 1,7 мільйона переглядів.

Поїздка в Корнуолл, популярний регіон на південному заході Англії, відомий своїми пляжами та мальовничими прибережними пейзажами, виявилася далекою від ідилії. Замість тихих вечорів на березі моря на подружжя чекали ночі в наметі під звуки сильного вітру.

На кадрах видно, як Джої лежить у наметі й дивиться в нікуди, поки зовні вирує сильний вітер. Його втомлений і трохи приречений погляд здався глядачам до болю знайомим. Багато хто порівняв настрій собаки з відчуттям людини, яка намагається насолодитися відпусткою в невідповідних умовах.

У підписі до відео господарі пожартували, що за весь відпочинок усій родині вдалося поспати лише чотири години, а Джої, ймовірно, "повернувся додому з посттравматичним стресовим розладом".

Користувачі TikTok активно відреагували на відео.

"Йому потрібна відпустка після цієї відпустки", "Він не сумнівається у своєму виборі, він сумнівається у виборі господарів", "Заховайте його в спальний мішок — це знизить тривожність", — писали вони.

Були й ті, хто впізнав у Джої власних собак: "У нас є кокер-спанієль, він реагував точно так само — ненавидів кожен звук у наметі". А хтось зізнався: "Мій собака збирав свої речі і йшов, коли я намагався взяти його в похід".

